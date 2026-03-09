Der rasante Anstieg der Ölpreise hat sich über das Wochenende fortgesetzt. Sowohl Brent- als auch WTI-Öl sind erstmals seit 2022 wieder über die 100 Dollar-Marke geklettert. Die Eskalation im Nahen Osten nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran wirkt sich damit weiter extrem auf die Rohstoffmärkte aus.DER AKTIONÄR hatte in der vergangenen Woche im Rahmen der Titelstory von Ausgabe 11/26, in der es um die Folgen und mögliche Chancen an der Börse wegen des Iran-Kriegs ging, einen Call auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär