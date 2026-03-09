Berlin (ots) -Das Berliner Unternehmen FRITZ! präsentiert auf der Light + Building 2026 vom 8. bis 13. März in Frankfurt am Main innovative Produkte für ein energieeffizientes und komfortables Smart Home. Im Fokus stehen der neue, kompakte Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 303 und die Integration des zukunftsorientierten Smart-Home-Standards Matter in die FRITZ!Box 5690 Pro, die in Kürze im Rahmen eines FRITZ! Labors ausprobiert werden kann. Außerdem zeigt FRITZ! sein umfassendes Portfolio für ein vollständig vernetztes Zuhause. Die FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser, DSL, Kabel oder Mobilfunk dienen dabei als zentrale Steuerungseinheit für Internet, Telefonie, WLAN und Smart-Home-Anwendungen. Besucher können sich vor Ort von der Vielseitigkeit der FRITZ!-Produkte überzeugen, die sowohl für Konnektivität als auch für die intelligente Steuerung von Heizung, Licht und Energieverbrauch sorgen. Auch die FRITZ!-Premieren des MWC (about.fritz.com/pi-mwc-2026 (https://about.fritz.com/presse/presseinformationen/2026/02/fritz-praesentiert-europaeische-innovationskraft-fuer-das-digitale-zuhause-in-den-bereichen-5g-glasfaser-und-wlan-mesh)), wie der Quadband-Repeater FRITZ!Repeater 6700 Pro, die FRITZ!Box 6835 5G für Fixed Wireless Access, sowie die neuen FRITZ!Box-Modelle mit Wi-Fi 7, wie die FRITZ!Box 5690 für Glasfaser, die FRITZ!Box 7630 für DSL und die FRITZ!Box 4630 für den einfachen Anschluss an ein Glasfasermodem, sind am Messestand von FRITZ! in Halle 12, E60 zu finden.Zur Presseinformation in voller Länge: about.fritz.com/pi-light+building-2026Bilder und Videos | FRITZ! Unternehmen (https://about.fritz.com/presse/bilder-und-videos)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6231420