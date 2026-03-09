Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Ende des Iran-Kriegs ist nicht in Sicht und die gegenseitigen Bombardierungen halten unvermindert an, so die Analysten der Helaba.Entsprechend bleibe die Verunsicherung groß und die Volatilität an den Finanzmärkten erhöht. Mit den massiv steigenden Öl- und Gaspreisen seien Inflationssorgen dominant und ein länger anhaltender Konflikt würde sich negativ auf die konjunkturelle Entwicklung auswirken. Das heute anstehende sentix-Investorenvertrauen sei der erste Frühindikator, der die Auswirkungen des Iran-Kriegs abbilde. Die Analysten würden einen deutlichen Stimmungsrückgang für wahrscheinlich halten, sodass die Indikation für die bekanntere ZEW-Umfrage in der kommenden Woche negativ wäre. Die konjunkturelle Erholung in Deutschland, die bislang nur sehr zaghaft verlaufe, könnte gefährdet sein. Bei den auf heute verschobenen Auftragseingängen in Deutschland sollte nach der freundlichen Entwicklung ein Rücksetzer nicht überraschen, während die Industrieproduktion im Januar im Plus zu erwarten sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...