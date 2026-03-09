© Foto: Arne Dedert - dpaDer Ölpreisschock infolge der Eskalation im Iran setzt die Börsen unter Druck. Der Dax fällt unter 23.000 Punkte und rutscht rund zehn Prozent unter sein Rekordhoch. Der kräftige Anstieg der Rohölpreise belastet die Aktienmärkte weltweit - und auch der deutsche Leitindex gerät zunehmend unter Druck. Nach einer bereits schwachen Vorwoche startete der Dax am Montag mit deutlichen Verlusten in den Handel. Zum Auftakt fiel der Index zeitweise um rund 2,8 Prozent auf 22.965 Punkte und rutschte damit erstmals seit Monaten wieder unter die Marke von 23.000 Punkten. Damit notiert der Dax so tief wie zuletzt im November 2025. Vom Rekordhoch bei 25.507 Punkten und dem Kursniveau kurz vor Beginn des …Den vollständigen Artikel lesen
