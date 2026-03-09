LIMBURG (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten merklich belastet. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator sank im März um 7,3 Punkte auf minus 3,1 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 3,0 Punkte erwartet. Zuvor hatte sich der Indikator noch drei Monate in Folge verbessert.

Deutlich verschlechtert haben sich die Erwartungen der Finanzmarktexperten. Die Bewertung der aktuellen Lage gab auf einem bereits niedrigen Niveau etwas nach.

"Dies stellt den jüngsten Aufschwung in der EU erheblich infrage", kommentierte Sentix und verweist auf den Ausbruch des Iran-Kriegs. "Alle Weltregionen spüren eine Belastung, sowohl in der Lagebewertung, aber noch mehr in der Konjunkturaussichten." Nachdem sich die Konjunkturstimmung in Deutschland in den vergangenen Monaten verbessert hatte, erfährt die Entwicklung im März einen spürbaren Dämpfer. In Deutschland verbesserte zwar die Bewertung der aktuellen Lage auf einem niedrigen Niveau ein wenig. Deutlich gesunken sind die Erwartungen./jsl/jkr/nas