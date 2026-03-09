Berlin/Bonn (ots) -Tim Klüssendorf (SPD) sieht nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahl in Baden-Württemberg keine Konsequenzen für die Bundesregierung. Der Generalsekretär der SPD sagte im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir haben da einen festen Fahrplan. Wir haben große Reformen dieses Jahr vor uns, die müssen wir jetzt auch durchziehen, ungesehen der Landtagswahlen. Da hilft uns niemand auch dabei mit positiven oder negativen Ergebnissen, sondern das ist unsere Pflicht." Das Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg müsse man jetzt erst einmal analysieren. 60 Prozent der SPD-Wähler sagten, man kümmere sich mehr um die Arbeitslosen als um die arbeitende Mitte. Dabei habe man erst vergangene Woche das Bürgergeld korrigiert, so Tim Klüssendorf. "Die Unionswähler haben da noch größere Werte auch der Union gestern mitgegeben. Da sagen 80 Prozent, dass sie finden, dass die Bundesregierung keine gute Arbeit macht. Und trotzdem gewinnen die fünf Prozentpunkte dazu und holen am Ende 30 Prozent. Also, das ist nicht so einfach, dass man diese Rückschlüsse eins zu eins so gelten lassen kann."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de und ab sofort in unserem YouTube-Livestream.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231454