Neue Minen gehen an den Start, die Explorationsausgaben steigen, das Interesse von Investoren wächst beständig: Die rohstoffreiche kanadische Provinz Neufundland und Labrador erlebt einen Bergbauboom.

Der Goldexplorer Gold Hunter Resources (ISIN: CA3806011043, WKN: A2QPAL) meldete Anfang Februar den Abschluss einer Privatplatzierung. 6,75 Millionen CAD flossen dem an der Börse mit gut 7 Mio. EUR bewerteten Unternehmen zu.

Gold Hunter Resources finanziert erstes Bohrprogramm bei Great Northern

Durch die Mittel ist Gold Hunter vollständig finanziert, um sein erstes Bohrprogramm von bis zu 10.000 Metern beim Great Northern Project in Neufundland durchzuführen. Great Northern ist ein 26.237 Hektar großes Projekt und liegt in der White Bay Region von Neufundland und Labrador.

Hier, in der Great Northern Halbinsel der Provinz, vermuten die Geologen des Explorers aufgrund der geologischen Umgebung und der bis in die frühen 1900er Jahre zurückreichenden Exploration aussichtsreiche Goldmineralisierungen.

Neufundland und Labrador erleben als Bergbauregion seit einigen Jahren einen substanziellen Aufschwung. Für 2025 wurden im Herbst regionale Explorationsausgaben in Höhe von rund 258 Millionen CAD prognostiziert, was einem Anstieg um 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Die Wiederaufnahme der Goldproduktion trägt dazu bei, das Interesse an der Goldexploration in der Provinz aufrechtzuerhalten. Mehrere Projekte stehen kurz vor der Produktion, während umfangreiche Bohrprogramme und Projekterweiterungen darauf hindeuten, dass Investoren davon ausgehen, dass noch mehr Gold zu finden ist", heißt es in dem Bericht des Ministeriums für Energie und Bergbau.

Equinox Gold nimmt Valentine-Mine in Betrieb

Zu den prominentesten Goldprojekten in Neufundland und Labrador gehört die Goldmühle Valentine von Equinox Gold. Diese meldete im September 2025 den ersten Goldguss. In den ersten zwölf Jahren der 14-jährigen Lebensdauer soll die Mine voraussichtlich zwischen 175.000 und 200.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, was Valentine zur größten Goldmine an der Atlantikseite Kanadas macht.

Ein weiteres wichtiges Projekt für die Goldproduktion der Region ist Hammerdown Gold von Maritime Resources, das zwischenzeitlich durch New Found Gold übernommen wurde. Maritime hatte Hammerdown als ehemals produzierendes Projekt übernommen. Hammerdown wurde von Richmont Mines zwischen 2000 und 2004 mit einem Cut-off-Gehalt von 8,5 g/t Au erschlossen und betrieben, während der Goldpreis durchschnittlich 325 USD/Unze betrug. Richmont Mines stellte den Abbau im Jahr 2004 aufgrund niedriger Goldpreise ein.

Bereits 2026 soll das Projekt wieder die volle Produktion erreichen. In einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 ging Maritime von einer jährlichen Goldproduktion von 50.000 Unzen aus. Im Hinblick auf die Zukunft wurde eine jährliche Produktion von bis zu 100.000 Unzen pro Jahr angestrebt, die durch die Integration nahegelegener Lagerstätten wie Orion, Stog'er Tight und Deer Cove erreicht werden soll.

Zum Portfolio von New Found Gold gehört auch das Queensway Gold Projekt im Nordosten von Glenwood, für das eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) im Juli 2025 positive Ergebnisse skizzierte. Die Phase 1 Produktion ist für 2027 angepeilt. Eine Mineralressourcenschätzung (MRE) taxiert das Vorkommen in der angezeigten und abgeleiteten Kategorie auf insgesamt 2 Millionen Unzen Gold.

Neufundland und Labrador: Explorer suchen nach Gold, Kupfer, Uran, Lithium, Nickel

Doch nicht nur Gold wird in Neufundland und Labrador gesucht. Eisenerz, Nickel, Kupfer, Salz, Fluor, Spar, Antimon, Baryt, Uran - weitere Rohstoffe sind in den Lagerstätten der Region reichlich vorhanden und rücken im aktuellen Preisumfeld in den Fokus von Explorern.

Vale Base Metals meldete im vergangenen Jahr den erfolgreichen Abschluss des Kobalt Durchsatztests in der Voisey's Bay-Mine. Dies gilt als entscheidend für den effektiven Übergang zum Untertagebau und die Fähigkeit, die gesteckten Produktionsziele zu erreichen.

Das Interesse von Unternehmen an Projekten in der Region ist groß. Das australische FireFly Metals hat das Kupfer-Gold-Projekt Green Bay erworben. Vale ist eine Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Cyclone Metals (zwischenzeitlich umbenannt in Iron Bear Resource, um das Iron Bear-Projekt zu entwickeln, und die japanischen Unternehmen Nippon Steel und Sojitz haben Anteile am Kami-Eisenerzprojekt erworben.

Mit Kupferprojekten wie dem Humber CopperCobalt von Magna Terra im Westen Neufundlands, dem Point Leamington Project von Visionary Copper and Gold sowie dem Victoria Project von Canterra Minerals im Zentrum entwickelt sich Neufundland zu einer vielversprechenden Region für die Kupferexploration.

"Der Central Mineral Belt in Labrador ist eines der aktivsten Gebiete für die Uranexploration. Es gibt Vorkommen mit vielversprechenden Gehalten, was auf das Potenzial für größere, konsistente Uranlagerstätten hindeutet. Dies zieht aufgrund des weltweit steigenden Interesses an sauberer Energie und Kernkraft Aufmerksamkeit auf sich", heißt es im Bericht der Provinzregierung.

Der Südwesten Neufundlands entwickelt sich zu einem Lithiumgebiet, und das Interesse an seinem Potenzial wächst. In Gebieten, die sowohl über günstige geologische Bedingungen als auch eine gute Erreichbarkeit verfügen, werden mehrere Ziele weiterverfolgt.

Neufundland und Labrador sind zudem ein Ziel für die Nickelexploration. Mit dem Pipestone XL-Projekt (ehemals Atlantic Nickel Project) von First Atlantic Nickel wurde ein vielversprechendes Nickelziel im Zentrum der Provinz entdeckt.

Die Strategie von Gold Hunter Resources: Die bestehende große Datenbasis zum Projekt ebenso wie das Landpaket konsolidieren und mit modernen Explorationsmethoden neu bewerten. Die Geologen können auf mehr als 36.000 Bodenproben, mehr als 500 Sedimentproben und fast 500 Bohrungen mit mehr als 66 km Bohrkern zurückgreifen.

Mit dem nun anstehenden ersten Bohrprogramm soll das vermutete große Potenzial des Goldprojekts konkretisiert werden. Gelingt dies, ist in einem weiterhin günstigen Umfeld für Goldexplorer auch eine deutliche Aufwertung der Aktie denkbar.

