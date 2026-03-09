Die Hensoldt-Aktie hat als Rüstungstitel bislang nicht wirklich vom Iran-Krieg profitieren können, was man vielleicht hätte vermuten können. Aktuell notiert sie bei rund 74 €. Doch jetzt betont ein Analyst: 90 € sind drin. Hat er recht oder ist das zu optimistisch? Jefferies empfiehlt Kauf Das Analysehaus Jefferies hat am Wochenende seine Einstufung zur Hensoldt-Aktie verändert, und zwar im positiven Sinn. Sie wurde von zuvor "Hold" auf "Buy" hochgestuft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
