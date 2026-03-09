Eine Umfrage unter 650 IT- und Sicherheitsverantwortlichen weltweit ergab, dass weniger als ein Viertel der Unternehmen alle sechs Monate ihre Notfallwiederherstellung testen und 24 Prozent ihre Pläne überhaupt nicht testen

AUSTIN, Texas, March 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Datenmanagement, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung, hat heute die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Sicherheitsumfrage veröffentlicht, in der untersucht wurde, wie Unternehmen mit der Erkennung und Bekämpfung von Identitätsbedrohungen (ITDR) umgehen. An der Umfrage "The State of ITDR" zum Stand der ITDR haben 650 führenden IT- und Sicherheitsverantwortliche sowie Fachleute weltweit teilgenommen. Gefragt wurde nach ihrem Ansatz zur ITDR angesichts zunehmender KI-gesteuerter Angriffe, einer Zunahme nicht-menschlicher Identitäten, wachsender Wiederherstellungsrisiken, neuer und sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen sowie der Bewältigung immer größer werdender Angriffsflächen. Die Umfrage ergab, dass mehr als 75 Prozent der Unternehmen ihre Notfallwiederherstellungspläne nicht innerhalb des empfohlenen Zeitraums von sechs Monaten trainieren, während 24 Prozent angaben, dass sie diese überhaupt nicht trainieren. Den vollständigen Bericht von Quest Software, "The State of ITDR", finden Sie auf quest.com.

Identitäten sind zur primären Angriffsfläche geworden, und die Ausbreitung von Identitäten über lokale, hybride und Cloud-Umgebungen hinweg hat den Bedarf von Unternehmen erhöht, ihre Umgebungen besser zu schützen. Dies hat zu Komplikationen im Zusammenhang mit der Zunahme KI-gesteuerter Angriffe geführt, darunter Modelldiebstahl, automatisierte Angriffe, Datenvergiftung und vieles mehr, was laut einer Studie von Microsoft zu einem Anstieg der Sicherheitsvorfälle im Zusammenhang mit KI-Nutzung um 57 Prozent geführt hat. Das rasante Wachstum nicht-menschlicher Identitäten ist häufig schneller vorangeschritten als die Sichtbarkeit und Steuerbarkeit, was es für Unternehmen noch schwieriger macht, die Identitätssicherheit zu verwalten. Das Verhältnis von Maschinenidentitäten zu menschlichen Identitäten wird auf 82:1 geschätzt.

Die Umfrage von Quest Software lieferte vier wichtige Erkenntnisse:

Nur 24 Prozent der Unternehmen testen ihre Notfallwiederherstellung alle sechs Monate, wie empfohlen, während weitere 24 Prozent angeben, dass sie ihre Pläne nie testen.

79 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass KI-Tools die Effektivität von ITDR verbessern können.

In einer Multiple-Choice-Auswahl gaben 51 Prozent der Befragten an, dass nicht-menschliche Identitäten am schwierigsten zu sichern seien, während 49 Prozent Konten von Dritten und Partnern, 47 Prozent Dienstkonten und 46 Prozent Altsysteme nannten. Dies zeigt, wie verbreitet die zu sichernden Identitätsbereiche sind.

78 Prozent der Befragten gaben an, dass proaktives Bedrohungsmanagement der Hauptgrund für die Implementierung von ITDR sei.

Die jährliche ITDR-Umfrage von Quest ergab, dass seit dem letzten Jahr mehr Unternehmen über eine ITDR-Praxis verfügen. Dies gaben 57 Prozent der Befragten an, gegenüber 48 Prozent im Vorjahr. Ebenso ist die Zahl der Unternehmen, die von ITDR profitieren, gestiegen. 92 Prozent stimmten zu, dass ITDR Vorteile bringt, gegenüber 84 Prozent in der Umfrage des Vorjahres.

"Die Ergebnisse unserer Umfrage machen eines ganz deutlich: Die Herausforderungen im Bereich Identitätssicherheit sind vielfältig, miteinander verknüpft und nehmen stetig zu", so Michael Laudon, Chief Product and Technology Officer bei Quest Software. "Identitätssysteme stehen im Mittelpunkt der meisten Umgebungen und verbinden Benutzer, Anwendungen, Daten, Automatisierung und Cloud-Dienste miteinander. Wenn diese Systeme kompromittiert werden, erhalten Angreifer sofortigen Zugriff und in vielen Fällen die Kontrolle darüber, wie schnell ein Unternehmen reagieren und sich erholen kann. Viele Unternehmen haben immer noch keinen vollständigen Überblick über ihre Identitätslandschaft und haben Schwierigkeiten, die wachsenden Arbeitslasten in hybriden Umgebungen zu bewältigen. Die meisten Teams überprüfen die Wiederherstellung nicht oft genug, um nach einem Angriff eine schnelle Wiederherstellung zu gewährleisten."

Die Umfrageergebnisse von Quest zeigen, dass viele Unternehmen zu viel Vertrauen in präventive Kontrollen setzen, sich aber nicht ausreichend auf die Reaktions- und Wiederherstellungsbereitschaft konzentrieren. Dieser Bereich bietet weiterhin Chancen für moderne ITDR-Programme. Das Cybersecurity Framework des National Institute of Standards and Technology (NIST) bietet Richtlinien, Best Practices und Standards, die Unternehmen dabei helfen sollen, Cybersicherheitsrisiken zu verwalten und zu reduzieren, indem es eine gemeinsame Sprache und einen flexiblen Ansatz zur Verbesserung der Sicherheitslage bereitstellt. Das NIST-Framework konzentriert sich auf sechs Kernkomponenten - Identifizieren, Schützen, Erkennen, Reagieren, Wiederherstellen und Verwalten -, um Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Cybersicherheitsprogramme zu unterstützen. Die jüngsten Empfehlungen von Gartner in dem Bericht von 2025, "Enhance Cybersecurity and Resiliency by Extending the Discipline of ITDR" (Verbesserung der Cybersicherheit und Widerstandsfähigkeit durch Ausweitung der ITDR-Disziplin), raten Unternehmen zur Einführung des NIST-Frameworks.

Quest Software schützt die wichtigsten Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID, sorgt für Ausfallsicherheit während des gesamten Angriffszyklus, automatisiert die Wiederherstellung um 90 Prozent schneller und verbessert die durchschnittliche Reaktionszeit um 44 Prozent, wodurch Millionen von Dollar an Ausfallkosten eingespart werden. Gartner hat Quest Software in seinem Bericht "A Well-Run Active Directory Requires Strong Identity Controls" (Ein gut funktionierendes Active Directory erfordert strenge Identitätskontrollen) aus dem Jahr 2025 als beispielhaften Anbieter in mehreren Kategorien aufgeführt. Das Portfolio an ITDR-Lösungen von Quest ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitsinfrastruktur zu verbessern, indem sie Risiken reduzieren, Microsoft-basierte hybride Identitätsinfrastrukturen schützen und schnell auf Bedrohungen reagieren.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Grundlage für Enterprise-KI bilden. Mit den Schwerpunkten Datenmanagement und Governance, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung unterstützt Quest Unternehmen dabei, ihre dringendsten Herausforderungen mithilfe vertrauenswürdiger, KI-fähiger Daten, sicherer Identitäten und modernisierter Plattformen zu bewältigen. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 % der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com oder folgen Sie Quest Software auf LinkedIn, Facebook und X (vormals Twitter).

