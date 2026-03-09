© Foto: OpenAIÖlpreise explodieren, Börsen fallen, Währungen schwächeln: Droht Volkswirtschaften in Asien nun die Stagflation?Südkoreas Präsident fordert hinsichtlich der steigenden Energiemärkte und des sich fortsetzenden Nahostkonflikts eine Begrenzung der inländischen Kraftstoffpreise, wie Dow Jones Newswires berichtet. Er sagte bei einer Dringlichkeitssitzung zur Wirtschaftspolitik am Montag, die Regierung solle "zügig eine Preisobergrenze für Erdölprodukte einführen und entschieden umsetzen, deren Preise übermäßig gestiegen sind". Südkoreas Präsident Lee sagte laut einem Pool-Bericht, dass die sich verschärfende Krise im Nahen Osten zu einer erheblichen Belastung für die südkoreanische Wirtschaft …Den vollständigen Artikel lesen
