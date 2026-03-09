Der Iran-Krieg lässt die Nervosität an den Börsen explodieren. Top-Stratege Ed Yardeni schug nun Alarm und warnte vor einem deutlich höheren Risiko für einen Ausverkauf an den Märkten. Die Chance auf eine Börsenrally ist laut ihm auf nur noch fünf Prozent geschrumpft.Yardeni hat seine Einschätzung deutlich nach unten korrigiert. Die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Rückschlag an den Aktienmärkten sieht er inzwischen bei 35 Prozent. Zuvor lag sie noch bei 20 Prozent. Gleichzeitig schrumpft die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
