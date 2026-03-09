Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 09.03.26 | Überblick für KW 11

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 48.373 Punkten. Damit notierte der Index 1.004 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung der Vorwoche sowie 605 Punkte unter dem Wochenschluss der Vorwoche. Zum Wochenstart gab der Index zunächst nach, konnte sich im Verlauf stabilisieren und am Montagabend über der 49.000-Punkte-Marke das Wochenhoch ausbilden. Bereits im Frühhandel setzten jedoch erneut Verkäufe ein, die den Dow Jones bis in den Bereich von 47.600 Punkten führten. Am Dienstagnachmittag gelang eine Stabilisierung, woraufhin der Index wieder leicht nach oben lief. Mehrere Versuche am Mittwoch, die 48.900-Punkte-Marke zu überwinden, scheiterten jedoch. In der Folge setzte erneut Verkaufsdruck ein. Am Donnerstag verstärkten sich die Abgaben deutlich. Der Dow Jones fiel unter 48.000 Punkte. Nach einer kurzfristigen technischen Erholung im Frühhandel am Freitag dominierte wieder Verkaufsdruck. Erst knapp oberhalb der 47.000-Punkte-Marke gelang eine Stabilisierung. Der Index beendete die Woche schließlich bei 47.487 Punkten. Im Frühhandel der neuen Woche setzte sich die Schwäche fort und der Dow Jones rutschte zwischenzeitlich unter 47.000 Punkte.

Die Wochenrange lag mit über 2.000 Punkten deutlich über dem bisherigen Jahresdurchschnitt und markierte gleichzeitig den größten Wochenverlust des Jahres.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Ticker: Dow Jones

?? Drei Key Takeaways - Dow Jones aktuell

Chartbild bleibt angeschlagen Der Dow Jones ist unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 und SMA50 gefallen und bewegt sich aktuell im Bereich der SMA200 bei rund 46.554 Punkten . Solange der Index darunter bzw. in deren Nähe bleibt, dominiert ein angeschlagenes technisches Bild.

Entscheidende Unterstützungszone um 46.600 Punkte Die Marke von 46.618 Punkten ist kurzfristig zentral. Ein Halten darüber könnte eine technische Erholung in Richtung 47.200 bis 47.600 Punkte ermöglichen. Ein Bruch dieser Unterstützung würde dagegen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Übergeordnete Tendenz: seitwärts bis abwärts Die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario liegt aktuell bei 60 %. Für die kommende Handelswoche wird eine Bewegung in einer Range zwischen ca. 45.926 und 47.475 Punkten erwartet.

Dow Jones Prognose: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Widerstände

46.953 47.048 47.105 47.244 47.674 47.848 48.438 - 48.481 48.597 48.724 48.834 - 48.883 49.075 49.152 - 49.173 49.387 49.537 49.700 49.855

Unterstützungen

46.786 46.689 46.554 46.241 45.101...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.