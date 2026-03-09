Renk Group AG: Anja Mänz-Siebje, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel Vorname Anja Nachname Mänz-Siebje

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Vorstand

b) Erstmeldung

3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Renk Group AG

b) LEI

894500H8CNSZ53EI6K63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments

Art Aktie ISIN DE000RENK730

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 54,78 EUR 30.129,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 54,78 EUR 30.129,00 EUR

e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)

06.03.2026

f) Ort des Geschäfts

XETRA

