EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sto SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Sto SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.sto.de/s/investor-relations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.sto.de/s/investor-relations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.sto.de/s/investor-relations
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Sto SE & Co. KGaA
|Ehrenbachstraße 1
|79780 Stühlingen
|Deutschland
|Internet:
|www.sto.de
