Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Handel von Covered Bonds wird klar vom Neuemissionsmarkt dominiert, so die Analysten der DekaBank.Dort konzentriere sich das Investitionsinteresse, wohingegen am Sekundärmarkt vergleichsweise wenige Umsätze stattfinden würden. Die verschiedenen Marktturbulenzen hätten die Neuemissionspipeline jeweils nur kurz ausgebremst, sodass das Februarergebnis mit 23,4 Mrd. EUR zusammen mit dem Januar fast zu den stärksten Jahresbeginnen der letzten Jahre habe aufschließen können. Die Überzeichnungsquoten seien allerdings spürbar geschrumpft. Bei zu starker Spreadverringerung während der Zeichnungsperiode würden Kaufwünsche zunehmend wieder gestrichen. Die mittlerweile sehr geringen Neuemissionsspreads würden sich auch auf den Sekundärmarkt auswirken. Da kaum noch Raum für eine Outperformance bleibe, trockne der nachfolgende Handel aus. Seit Jahresbeginn seien die Spreads um etwa 5 Bp gesunken, was die Kaufbereitschaft ebenfalls dämpfe. Das allgemein gestiegene Renditeniveau wecke aber wieder das Investitionsinteresse. (Ausgabe vom 05.03.2026) (09.03.2026/alc/a/a) ...

