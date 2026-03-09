Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Risikoassets haben mit deutlichen Kursverlusten, aber ohne Panik auf die Angriffe im Iran reagiert, so die Analysten der DekaBank.Der iTraxx Main sei in dem Zuge jedoch erstmals seit letztem November wieder über die Marke von 55 Bp gestiegen. Seit einigen Wochen habe der Kreditmarkt den zuvor sehr freundlichen Aktien nicht mehr so recht folgen können und scheine bei etwa 50 Bp an einer schwer zu überspringenden Barriere angelangt zu sein. Die Investitionsbereitschaft der Anleger sei dennoch sehr hoch geblieben, wie die trotz rekordhoher Neuemissionsflut starken Überzeichnungsquoten gezeigt hätten. Zusätzlich belaste aber auch die neue Welle von Neuemissionen für riesige Investitionen im KI-Bereich den Markt, sodass auch im Sekundärhandel die Umsätze etwas gestockt hätten. Zunächst würden Anleger vorsichtig bleiben, doch die leicht gestiegenen absoluten Renditen würden das Interesse an Corporates erhöhen. (Ausgabe vom 05.03.2026) (09.03.2026/alc/a/a) ...

