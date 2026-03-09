WeRide, ein chinesischer Anbieter für autonomes Fahren, hat beim Nutzfahrzeughersteller Farizon aus dem Geely-Konzern 2.000 Einheiten einer modernisierten Version des Robotaxis GXR bestellt. Das Modell basiert auf der SuperVAN-Plattform von Farizon. Die erste Version wurde von beiden Partnern bereits im Oktober 2024 vorgestellt. Aktuell umfasst die Robotaxi-Flotte von WeRide bereits über 1.000 Fahrzeuge, die in Guangzhou, Peking und Abu Dhabi bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
