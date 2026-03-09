© Foto: Dall-EEin starker US-Dollar und die steigenden Ölpreise im Zuge der eskalierenden Iran-Krise belasten die Edelmetallmärkte und lassen Gold und Silber deutlich nachgeben.Die Preise für Gold und Silber sind zum Wochenstart deutlich gefallen. Ein stärkerer US-Dollar, steigende Anleiherenditen und wachsende Sorgen über länger anhaltend hohe Zinsen haben den Edelmetallmarkt belastet, während sich der Konflikt im Nahen Osten weiter zuspitzt und die Ölpreise in Richtung 120 US-Dollar pro Barrel steigen. Der Spotpreis für Gold gab am Montag um 1,4 Prozent auf 5.087,87 US-Dollar je Feinunze nach, nachdem das Metall zwischenzeitlich um bis zu drei Prozent gefallen war. Bereits in der Vorwoche hatte Gold …Den vollständigen Artikel lesen
