Woche 15/26
Samstag, 04.04.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist der Trump-Clan?
Deutschland 2024
"USA extrem: Tradwives - Sittsam, hübsch, perfekt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 06.04.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
1.30 Täterjagd in Deutschland
Der Parkhausmord
Deutschland 2024
"Ermittler! - Mehrfachtätern auf der Spur" entfällt
3.00 Vermisst im Gay Village? Serienmorde in Toronto
Kanada 2019
3.45 Tatmotiv Rassismus
Der Tod des Larnell Bruce
Großbritannien 2019
Dienstag, 07.04.
Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:
5.15 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones
Großbritannien 2015
6.00 Auf Verbrecherjagd - Das Rsel um Suzy Lamplugh
Großbritannien 2015
6.45 Auf Verbrecherjagd - Ausnahmezustand im sozialen Brennpunkt
Großbritannien 2015
"Die sieben großen Rätsel der Menschheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 08.04.
6.15 ZDF.reportage
Ramsch und Rares
Schatzsuche auf dem Flohmarkt
Deutschland 2022
"Das war dann mal weg: Telefonbuch, Fax & Co." entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 09.04.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Ali Khamenei?" um 12.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 10.04.
Bitte Programmänderung beachten:
10.15 Ermittler!
Die Täuschung
Deutschland 2025
"Ermittler! - Gefährliche Einbrecher" entfällt "Ermittler! - Niedere Beweggründe" um 10.45 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen)
