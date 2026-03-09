Berlin/Bonn (ots) -Die stellvertretende Generalsekretärin der CDU, Christina Stumpp, wirft den Grünen in Baden-Württemberg eine "Schmutzkampagne" im Wahlkampf vor. Im Interview mit dem Fernsehsender phoenix sagte sie: "Die Grünen meinen immer Hass und Hetze im Netz vermeiden zu müssen und selber haben sie Hass und Hetze im Netz aber geschürt, die Grünen in Baden-Württemberg." Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel habe Morddrohungen erhalten. Dies habe nichts mehr mit einem fairen Wahlkampf zu tun gehabt. Diese "Schmutzkampagne" habe bei den CDU-Mitgliedern in Baden-Württemberg "Spuren hinterlassen." "Das Vertrauen ist schon ein bisschen zerstört", doch der Ball bei der Regierungsbildung liege jetzt bei den Grünen, so Stumpp bei phoenix.Das gesamte Interview finde Sie hier: https://phoenix.de/s/OrdPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6231576