Ab Anfang April 2026 übernimmt Christian Freudner bei Finlex die neu geschaffene Position des Vice President Management Liability. Damit stärkt der Spezialmakler vor allem seine D&O-Sparte und treibt die Weiterentwicklung weiterer Financial-Lines-Sparten außerhalb des Cybersegments voran. Finlex besetzt eine Schlüsselposition neu: Christian Freudner wird zum 01.04.2026 Vice President Management Liability. In dieser neu geschaffenen Position hat Freudner die Gesamtverantwortung für den Bereich Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
