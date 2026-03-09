Mainz (ots) -Neue Runde im ZDF-Partnerschulprogramm: Ab sofort können sich allgemeinbildende Schulen aus ganz Deutschland ab der Klasse 5 unter schule.zdf.de wieder als ZDF-Partnerschule bewerben. Die Bildungsinitiative "ZDF goes Schule" stärkt damit weiter den direkten Austausch mit Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften. Für das Pilotschuljahr 2025/2026 hatten sich fast 500 Schulen beworben."Wenn Profis in Schulen über Nachrichten sprechen, Technik\u2011AGs hinter die Kulissen schauen und Klassen sogar live mit einem Segelboot in der Antarktis verbunden sind - dann erleben junge Menschen Journalismus so nah wie sonst nie", sagt Dr. Florian Kumb, Direktor Audience. "Das Pilotschuljahr hat klar gezeigt: Schulen wünschen sich echte Einblicke und Dialog. Deshalb bauen wir das Partnerschulprogramm aus und laden Schulen bundesweit ein, Teil von 'ZDF goes Schule' zu werden."Die Pilotphase mit mehr als 50 Schulen lieferte wertvolle Erkenntnisse, die zur Weiterentwicklung des Partnerschulprogramms beigetragen haben. Die zweite Runde knüpft daran an und ermöglicht weiteren Schulen, sich aktiv daran zu beteiligen. Zum Partnerschulprogramm gehören Schulbesuche von ZDF-Programmmachenden, die mit Workshops und Vorträgen die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern stärken. ZDF-Partnerschulen haben außerdem die Möglichkeit bei Studiobesuchen und Backstagebesuchen bei ZDF-Produktionen mit ZDF-Mitarbeitenden vor Ort ins Gespräch zu kommen und hinter die Kulissen zu blicken. Weitere Elemente sind ein exklusiver Newsletter, verschiedene Online-Schulstunden zu unterschiedlichen Themen des ZDF-Programmangebots sowie ein Sounding Board mit Lehrkräften der Partnerschulen, durch das das Projekt weiterentwickelt wird.Neben dem Partnerschulprogramm ist das Webangebot schule.zdf.de zentraler Bestandteil von "ZDF goes Schule". Es steht allen in Deutschland offen und präsentiert kuratierte Inhalte aus der gesamten ZDF-Markenwelt - von "Terra X" bis "PUR+". Unterrichtsmaterialien ergänzen das Angebot, zusätzlich sind viele Videos unter Creative-Commons-Lizenz frei nutzbar. Die Plattform richtet sich an Lehrkräfte aller Schulformen sowie an Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Klassen und bietet eine Such- und Filterfunktion, die sich an schulischen Parametern orientiert."ZDF goes Schule" auf der Bildungsmesse didacta 2026"ZDF goes Schule" live gibt es von Dienstag, 10., bis Samstag, 14. März 2026, auf der Bildungsmesse didacta in Köln. Am gemeinsamen Messestand (B044/C045 in Halle 08.1) von ZDF, ARD, Deutschlandfunk und KiKA können im Workshop-Bereich die Angebote des ZDF für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler entdeckt werden. Einen kompakten Rückblick auf das Pilotschuljahr von "ZDF goes Schule" gibt es am Samstag ab 12.00 Uhr im Forum Bildungsperspektiven. "logo"-Moderator Sherif Rhizkalla beleuchtet mit Gästen, unter anderem dem Leiter des ZDF-Landesstudios Nordrhein-Westfalen Normen Odenthal, zentrale Highlights, Herausforderungen und nächste Schritte des Partnerschulprogramms - interaktiv und praxisnah.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenZDF-Partnerschule werden: ZDF-Partnerschulprogramm (https://schule.zdf.de/partnerschulprogramm)"ZDF goes Schule" im Internet: Startseite - ZDF goes Schule (https://schule.zdf.de/)Pressemitteilung zum Start des Partnerschulprogramms (10. Oktober 2025 (https://kurz.zdf.de/nWbk/))Pressemitteilung zum didacta-Auftritt (27. Februar 2026) (https://kurz.zdf.de/64eD/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6231660