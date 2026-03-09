Ein Staatsgebilde ohne funktionierenden Grenzschutz ist kein Nationalstaat im eigentlichen Sinne. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Art Siedlungsfläche. Im Falle Deutschlands kennen wir diesen Zustand seit der bedingungslosen Grenzöffnung unter Bundeskanzlerin Angela Merkel: ein klassischer Hippie-Staat, verlacht und verspottet in internationalen Medien. Der Kern staatlicher Souveränität liegt in der Fähigkeit, über das eigene D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
