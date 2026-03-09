London (www.anleihencheck.de) - In der Türkei liegt die Inflation immer noch bei über 36%, so Polina Kurdyavko, Senior Portfolio Manager & Head of Emerging Markets und Timothy Ash, Senior Emerging Markets Sovereign Strategist, bei RBC BlueBay Asset Management.Eigentlich hätten Investoren erwartet, dass die Türkische Zentralbank (CBRT) die Leitzinsen bei ihrer nächsten Sitzung am 12. März weiter senken würde. Doch der neue Golfkrieg dürfte die Geldpolitiker am kommenden Donnerstag dazu bewegen, die Leitzinsen vorerst unverändert zu lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
