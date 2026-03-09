Munsbach (www.fondscheck.de) - Der Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY) folgt einem themenorientierten Ansatz, so die Experten von ETHENEA.Die investierten Themen hätten sich im Monatsverlauf nicht grundlegend geändert. Aufgrund des fundamentalen Rückenwinds hätten die Experten von ETHENEA unter dem Thema Japan einige Titel aus Fernost neu ins Portfolio aufgenommen, die von dem verkündeten Fiskalpaket profitieren sollten. Die Reduktion der hochkapitalisierten Techwerte habe sich ausgezahlt. Sie seien im Februar im Zuge der stattgefundenen Sektorrotation ganz klare Underperformer gewesen. Auch wenn die Experten von ETHENEA diese Titel grundsätzlich als langfristige Gewinner betrachten würden, würden sie noch zögern, sie erneut ins Portfolio aufzunehmen. An der im Januar vollzogenen Quotenreduktion würden die Experten von ETHENEA insbesondere vor dem Hintergrund des nicht absehbaren Endes des Krieges im Iran weiterhin festhalten. ...

