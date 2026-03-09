Weiden (www.fondscheck.de) - Aktuell gibt es heftige Turbulenzen auf Grund des Iran Krieges, so die Experten von Robert Beer Investment.Vor allem der stark gestiegene Ölpreis und die Ungewissheit der nächsten Tage würden für Unruhe und teils deutliche Kursabschläge sorgen. Schnell würden Horror-Szenarien an die Wand gemalt. Das wird uns noch einige Zeit begleiten, so die Experten von Robert Beer Investment. Sobald sich ein Ende abzeichne, würden die Ölpreise deutlich zurückgehen. Dann würden die Märkte schnell wieder zur Tagesordnung übergehen. Viele, die verkauft hätten, müssten dann, meist zu höheren Kursen, wieder kaufen. In der Vergangenheit habe es sich daher meist als klug erwiesen, solche Krisen bei deutlich gedrückten Kursen für langfristige Investments zu nutzen. Die Mutigen würden langfristig immer belohnt. ...

