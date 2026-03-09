Das deutsche Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim standardisiert hat Heimladen seiner elektrischen Firmenwagen. Dabei werden bestehende Systeme abgeschafft und durch die einheitliche Lösung von Locio ersetzt. Die Entscheidung, bestehende Systeme konsequent abzulösen und Locio als zentrale Infrastruktur für die Hausstromrückerstattung der deutschen Dienstwagenflotte von Boehringer Ingelheim auszurollen, sei nach einer "erfolgreichen Einführungsphase" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net