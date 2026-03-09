GFT Technologies hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem etwas geringeren Gewinnrückgang abgeschlossen als zunächst befürchtet. Für das noch junge Jahr 2026 stellt Vorstandschef Marco Santos zudem wieder bessere Geschäfte in Aussicht. Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sollen das Wachstum des Stuttgarter Softwareanbieters vorantreiben, der vor allem Lösungen für Banken und Versicherungen entwickelt.AKTIONÄR-Leser wissen: GFT Technologies unterstützt vor allem Banken (Umsatzanteil: 75 Prozent), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär