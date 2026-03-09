© Foto: OpenAINovo Nordisk kooperiert überraschend wieder mit Hims & Hers beim Wegovy-Vertrieb. Die Aktie der Telemedizinfirma springt daraufhin kräftig nach oben.Der Wegovy-Hersteller Novo Nordisk plant, seine Medikamente zur Gewichtsreduktion über die Telemedizinplattform Hims & Hers Health zu verkaufen, wie Bloomberg berichtet. Die beiden Unternehmen wollen noch heute die neue Partnerschaft bekannt geben. Letztes Jahr hatten beide Unternehmen eine ähnliche Vereinbarung getroffen. Allerdings beendete Novo Nordisk diese, nachdem Hims sich geweigert hatte, den Vertrieb von Nachahmerpräparaten einzustellen. Die Partnerschaft ist von daher überraschend, weil Hims erst im Februar von Novo wegen der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE