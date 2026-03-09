EQS-News: Whatfix
Zum ersten Mal können Teams mit Kundenkontakt echte, von GenAI gesteuerte Kundengespräche in simulierten Unternehmenssystemen üben
SAN JOSE, Kalifornien, und BANGALORE, Indien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix, , die globale KI-native Plattform für die Einführung von Unternehmenstechnologien, startet offiziell das KI-Rollenspieltraining in Mirror und macht Mirror damit zu einer KI-basierten Trainingsplattform, die Kundenteams auf die reale Welt vorbereitet und über die reine Systemnutzung hinausgeht.
Mit dieser Einführung entwickelt sich Mirror über die Systemsimulation hinaus und kombiniert adaptives, KI-gesteuertes Rollenspiel mit realistischen Unternehmensanwendungssimulationen, sodass Teams an vorderster Front Kundengespräche und Arbeitsabläufe gemeinsam in einer einzigen, risikofreien Umgebung üben können.
Starke Marktdynamik
Von der Systemschulung bis zur Praxistauglichkeit
Viele Lösungen bieten KI-Rollenspiele als eigenständige Funktion an, aber ihnen fehlt der Systemkontext. Mirror kombiniert auf einzigartige Weise adaptive KI-Gespräche mit hochpräzisen Systemsimulationen, sodass Mitarbeiter genau in der Umgebung, in der sie arbeiten, üben können, was sie sagen und wie sie zusammenarbeiten sollen.
Dieser Wandel spiegelt eine umfassendere Veränderung in der Herangehensweise von Unternehmen an die Vorbereitung ihrer Belegschaft auf eine KI-gesteuerte Welt wider.
"Trotz der zunehmenden Verbreitung in Unternehmen hält nur etwa ein Drittel der Organisationen diese heute für sehr effektiv. Simulationen vermitteln Prozesse, und Rollenspiele fördern Urteilsvermögen und Selbstvertrauen", so Khadim Batti, Mitbegründer und CEO von Whatfix. "Mit dem KI-Rollenspiel in Mirror helfen wir Unternehmen, die Zeit bis zur Erlangung der Kompetenz zu verkürzen und die Kundenergebnisse zu verbessern, indem wir die Mitarbeiter auf reale Situationen vorbereiten, bevor sie live gehen."
Zu den wichtigsten Funktionen des KI-Rollenspieltrainings in Mirror gehören:
Branchenanalysten sehen diese Konvergenz von KI-Rollenspiel und Systemsimulation als einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre kundenorientierten Teams befähigen.
"Durch die Kombination von KI-gesteuerten Rollenspielen und Systemsimulationen in einer einzigen Lösung bietet Whatfix Unternehmen einen einheitlichen Ansatz für die Mitarbeiterbefähigung - insbesondere für kundenorientierte Rollen -, der es den Lernenden ermöglicht, vor dem Übergang zu Live-Systemen sicher praktische Erfahrungen zu sammeln", so Gina Smith, Research Director bei IDC.
Das KI-Rollenspiel-Training ist ab sofort als Teil von Whatfix Mirror verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://whatfix.com/products/mirror/
Förderung von AI-First Enterprise Enablement
