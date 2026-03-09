EQS-News: Whatfix / Schlagwort(e): Produkteinführung

Whatfix führt KI-Rollenspieltraining in Mirror ein, der einzigen Plattform, die adaptive KI-Gespräche mit realen Systemsimulationen kombiniert



Zum ersten Mal können Teams mit Kundenkontakt echte, von GenAI gesteuerte Kundengespräche in simulierten Unternehmenssystemen üben SAN JOSE, Kalifornien, und BANGALORE, Indien, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Whatfix , , die globale KI-native Plattform für die Einführung von Unternehmenstechnologien, startet offiziell das KI-Rollenspieltraining in Mirror und macht Mirror damit zu einer KI-basierten Trainingsplattform, die Kundenteams auf die reale Welt vorbereitet und über die reine Systemnutzung hinausgeht. Mit dieser Einführung entwickelt sich Mirror über die Systemsimulation hinaus und kombiniert adaptives, KI-gesteuertes Rollenspiel mit realistischen Unternehmensanwendungssimulationen, sodass Teams an vorderster Front Kundengespräche und Arbeitsabläufe gemeinsam in einer einzigen, risikofreien Umgebung üben können. Starke Marktdynamik

Die Expansion von Mirror wird durch die schnelle Akzeptanz in Unternehmen unterstützt. Mit der Einführung von AI Roleplay im Jahr 2025 stieg der ARR von Mirror im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 200 %. Nachdem Whatfix in nur sechs Quartalen einen ARR von 3 Millionen US-Dollar erreicht hat, erwartet das Unternehmen für 2026 ein dreifaches Umsatzwachstum von Mirror, angetrieben durch groß angelegte Implementierungen in Kundensupport- und Betriebsteams. Mehrere Fortune-100-Unternehmen haben Mirror bereits mit KI- Rollensieltraining als Teil ihrer Frontline-Schulungsprogramme implementiert und berichten von frühen Verbesserungen bei Kennzahlen wie der Zeit bis zur Erlangung der Kompetenz, der durchschnittlichen Bearbeitungszeit (AHT) und der Kundenzufriedenheit (CSAT). Von der Systemschulung bis zur Praxistauglichkeit

Mirror wurde 2024 eingeführt, um Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter in komplexen Systemen zu schulen, ohne Live-Umgebungen - oder Kunden - zu gefährden. Mit zunehmender Verbreitung erkannte Whatfix eine größere Lücke: Die Teams brauchten auch eine sichere Möglichkeit, den unvorhersehbarsten Teil ihrer Aufgaben zu üben - Kundengespräche. Das KI-Rollenspieltraining schließt diese Lücke. Viele Lösungen bieten KI-Rollenspiele als eigenständige Funktion an, aber ihnen fehlt der Systemkontext. Mirror kombiniert auf einzigartige Weise adaptive KI-Gespräche mit hochpräzisen Systemsimulationen, sodass Mitarbeiter genau in der Umgebung, in der sie arbeiten, üben können, was sie sagen und wie sie zusammenarbeiten sollen. Dieser Wandel spiegelt eine umfassendere Veränderung in der Herangehensweise von Unternehmen an die Vorbereitung ihrer Belegschaft auf eine KI-gesteuerte Welt wider. "Trotz der zunehmenden Verbreitung in Unternehmen hält nur etwa ein Drittel der Organisationen diese heute für sehr effektiv. Simulationen vermitteln Prozesse, und Rollenspiele fördern Urteilsvermögen und Selbstvertrauen", so Khadim Batti, Mitbegründer und CEO von Whatfix. "Mit dem KI-Rollenspiel in Mirror helfen wir Unternehmen, die Zeit bis zur Erlangung der Kompetenz zu verkürzen und die Kundenergebnisse zu verbessern, indem wir die Mitarbeiter auf reale Situationen vorbereiten, bevor sie live gehen." Zu den wichtigsten Funktionen des KI-Rollenspieltrainings in Mirror gehören: Adaptive KI-Rollenspiel-Trainingsgespräche , die in Echtzeit auf die Eingaben der Lernenden reagieren und echte Kundeninteraktionen widerspiegeln

, die in Echtzeit auf die Eingaben der Lernenden reagieren und echte Kundeninteraktionen widerspiegeln Schnelle Erstellung von Rollenspieltrainings mithilfe von KI-Prompts , um Zeit und Aufwand für die Skalierung von Praxiserfahrungen zu reduzieren

, um Zeit und Aufwand für die Skalierung von Praxiserfahrungen zu reduzieren Integrierte Bereitschaftsbewertung innerhalb simulierter Arbeitsabläufe, die Führungskräften vor dem Live-Einsatz einen klaren Überblick über die Leistung verschafft

innerhalb simulierter Arbeitsabläufe, die Führungskräften vor dem Live-Einsatz einen klaren Überblick über die Leistung verschafft Mehrsprachige Unterstützung für konsistente, skalierbare Schulungen für globale Teams Branchenanalysten sehen diese Konvergenz von KI-Rollenspiel und Systemsimulation als einen entscheidenden Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen ihre kundenorientierten Teams befähigen. "Durch die Kombination von KI-gesteuerten Rollenspielen und Systemsimulationen in einer einzigen Lösung bietet Whatfix Unternehmen einen einheitlichen Ansatz für die Mitarbeiterbefähigung - insbesondere für kundenorientierte Rollen -, der es den Lernenden ermöglicht, vor dem Übergang zu Live-Systemen sicher praktische Erfahrungen zu sammeln", so Gina Smith, Research Director bei IDC. Das KI-Rollenspiel-Training ist ab sofort als Teil von Whatfix Mirror verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: https://whatfix.com/products/mirror/ Förderung von AI-First Enterprise Enablement

Das KI-Rollenspieltraining in Mirror ist Teil der umfassenderen KI-nativen Strategie von Whatfix, die sich auf messbare Ergebnisse und Umsetzungsbereitschaft konzentriert. Durch den Einsatz von KI in wichtigen Momenten, in denen Mitarbeiter mit Systemen und Kunden interagieren, hilft Whatfix Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, die Leistung zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Informationen zu Whatfix:

Whatfix ist eine KI-Plattform, die die "Userisierung" von Unternehmensanwendungen vorantreibt und Unternehmen dabei unterstützt, den ROI ihrer digitalen Investitionen zu maximieren. Angetrieben von der proprietären KI-Engine ScreenSense interpretiert Whatfix kontinuierlich den Kontext von Anwendungsworkflows und die Absichten der Benutzer, um die Produktivität der Benutzer zu steigern, die Einhaltung von Prozessen sicherzustellen und die Benutzererfahrung über Anwendungen und KI-Agenten hinweg zu verbessern. Das Produktportfolio umfasst eine Digital Adoption Platform (DAP), Mirror für praktische Systemsimulationen und KI-Rollenspiel-basiertes Training sowie Produkt- und KI-Agenten-Analysen für No-Code-Einblicke. Mit sieben Niederlassungen in den USA, Indien, Großbritannien, Deutschland, Singapur und Australien unterstützt Whatfix mehr als 700 Unternehmen, darunter über 80 Fortune-500-Unternehmen wie Shell, Schneider Electric und UPS Supply Chain Solutions. Unterstützt von Investoren wie Warburg Pincus, Softbank Vision Fund 2, Dragoneer, Peak XV Partners, Eight Roads und Cisco Investments, klickt die Software bei Whatfix. Weitere Informationen finden Sie auf der Whatfix -Website. Medienkontakt:

