ST. LOUIS, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Seeger Weiss LLP, Motley Rice LLC, Waters Kraus Paul & Siegel, Williams Hart & Boundas LLP, The Holland Law Firm und Ketchmark & McCreight P.C. geben bekannt, dass der Circuit Court of the City of St. Louis, State of Missouri, die vorläufige Genehmigung eines vorgeschlagenen Sammelklagevergleichs in Höhe von bis zu 7,25 Milliarden Dollar in King v. Monsanto Company erteilt hat. Das Gericht hat dem Vergleich vorläufig zugestimmt und ein umfassendes Informationsprogramm genehmigt, um die Personen, die möglicherweise zur Vergleichsgruppe gehören, über ihre Rechte und Möglichkeiten zu informieren. Mit dem vorgeschlagenen Vergleich werden die Behauptungen ausgeräumt, dass die Exposition gegenüber Roundup und anderen Unkrautvernichtungsmitteln auf Glyphosatbasis Non-Hodgkin-Lymphome (NHL) verursacht, eine Blutkrebsart, die sich erst 10 bis 15 Jahre nach der Exposition entwickeln kann. Monsanto bestreitet alle Vorwürfe des Fehlverhaltens und der Haftung. Der Gerichtshof hat keine Feststellungen zur Begründetheit der Klagen getroffen. "Diese Vereinbarung soll sicherstellen, dass Menschen, bei denen infolge ihrer Roundup-Exposition ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde, und diejenigen, die in Zukunft an NHL erkranken könnten, geschützt werden und Zugang zu einer sinnvollen Entschädigung haben, ohne die Risiken und Verzögerungen eines fortgesetzten Rechtsstreits", sagte Christopher Seeger von Seeger Weiss LLP, Anwalt der derzeitigen Kläger. Eric D. Holland von der Anwaltskanzlei The Holland Law Firm, der Anwalt der künftigen Kläger, erklärte: "Dieser Vergleich bietet den Opfern und ihren Familien, die seit Jahren warten und derzeit großen Risiken ausgesetzt sind, die ihre Ansprüche zum Erlöschen bringen könnten, Entschädigung und Sicherheit. Wichtig ist auch, dass die Entschädigung der Opfer für die nächsten zwei Jahrzehnte festgeschrieben wird." Wer ist eingeschlossen Die Sammelklägergruppe umfasst im Allgemeinen Landwirte, Landschaftsgärtner, Platzwarte, Gärtner und andere Personen, die vor dem 17. Februar 2026 in den Vereinigten Staaten mit Roundup oder anderen Unkrautvernichtungsmitteln auf Glyphosatbasis in Kontakt gekommen sind. Personen, bei denen nach der Exposition NHL diagnostiziert wurde, können Anspruch auf Leistungen haben, ebenso wie Personen, die exponiert sind, bei denen aber noch keine Diagnose gestellt wurde. Familienmitglieder und Vertreter von verstorbenen, minderjährigen oder geschäftsunfähigen Mitgliedern der Klasse können ebenfalls einbezogen werden. Abrechnungsleistungen Anspruchsberechtigte Personen, bei denen ein NHL diagnostiziert wurde, können zwischen 6.000 und 165.000 US-Dollar oder mehr erhalten, wobei die Höhe des Betrags in erster Linie von der Art der Exposition (zu Hause oder am Arbeitsplatz), dem Alter bei der Diagnose und der Art des NHL abhängt. Monsanto wird über einen Zeitraum von 17 bis 21 Jahren bis zu 7,25 Mrd. USD finanzieren. Wichtige Fristen Frist für den Ausschluss: Personen, die das Recht behalten wollen, Monsanto allein zu verklagen, müssen bis zum 4. Juni 2026 einen schriftlichen Antrag auf Ausschluss stellen.

Personen, die das Recht behalten wollen, Monsanto allein zu verklagen, müssen bis zum 4. Juni 2026 einen schriftlichen Antrag auf Ausschluss stellen. Einspruchsfrist: Mitglieder der Sammelklägergruppe, die gegen einen Aspekt des Vergleichs Einspruch erheben möchten, müssen bis zum 4. Juni 2026 einen schriftlichen Einspruch einreichen.

Mitglieder der Sammelklägergruppe, die gegen einen Aspekt des Vergleichs Einspruch erheben möchten, müssen bis zum 4. Juni 2026 einen schriftlichen Einspruch einreichen. Anhörung zur endgültigen Genehmigung: Das Gericht wird am 9. Juli 2026 eine Anhörung durchführen, um festzustellen, ob der vorgeschlagene Vergleich fair, angemessen und ausreichend ist. Der Anhörungstermin und andere Fristen können sich ohne weitere Ankündigung ändern. Den Mitgliedern der Sammelklägergruppe wird empfohlen, sich auf der Website des Vergleichs über aktuelle Entwicklungen zu informieren und mehr darüber zu erfahren, wie sie Einspruch erheben oder sich von der Sammelklägergruppe ausschließen können. Wie Sie mehr Informationen erhalten Mitglieder der Sammelklägergruppe können die ausführliche Mitteilung, den Vergleichsvertrag und andere wichtige Dokumente unter WeedKillerClass.com einsehen. Einzelpersonen können auch die Nummer 1-888-403-8201 anrufen oder eine E-Mail an Info@WeedKillerClass.com senden. Diese Pressemitteilung ist eine Zusammenfassung. Ausführliche Informationen zu Anspruchsberechtigung, Leistungen, Fristen und Rechtsansprüchen finden Sie in den vom Gericht genehmigten Mitteilungen und auf der Website zum Vergleich. Der Vergleich wird erst dann rechtskräftig, wenn das Gericht die endgültige Genehmigung erteilt und alle Einsprüche erledigt sind.



