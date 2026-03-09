Wenn Himmelskörper nahe an der Erde vorbeiziehen oder sogar in ihrer Atmosphäre verglühen, werden die Begriffe Asteroid, Meteorit und Komet oftmals verwechselt oder als Synonym benutzt. Welche Unterschiede es wirklich zwischen den Weltraumobjekten gibt. Ist gerade ein Komet oder ein Asteroid an der Erde vorbeigeflogen? Gibt es Berichte über einen Himmelskörper, der der Erde nah kommt oder sogar die Atmosphäre durchschlägt, werden Begriffe gerne durcheinandergebracht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n