© Foto: Karl F. Schöfmann - imageBROKERGEA startet mit solidem Rückenwind ins neue Geschäftsjahr. Rekordaufträge sorgen für gute Visibilität, doch höhere Investitionen belasten den freien Cashflow. Experten sehen aktuell nur begrenztes Kurspotenzial.Der Anlagenbauer GEA Group hat mit seinem Ausblick für 2026 die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Das Unternehmen rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent. Der Mittelwert der Prognose liegt damit über den aktuellen Markterwartungen. Auch bei der Profitabilität zeigt sich der Konzern zuversichtlich. Für die EBITDA-Marge vor Restrukturierung stellt GEA eine Spanne von 16,6 bis 17,2 Prozent in Aussicht. Damit liegt das obere Ende der Prognose bereits …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE