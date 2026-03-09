Mainz (ots) -
Woche 16/26
Di., 14.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Dokumentation (HD/UT)
Deutschland 2026
("Terra X History - Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.:Die Queen und ich"
verschiebt sich auf Di., 21.4.2026, 20.15 Uhr.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6231812
Woche 16/26
Di., 14.4.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Dokumentation (HD/UT)
Deutschland 2026
("Terra X History - Zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth II.:Die Queen und ich"
verschiebt sich auf Di., 21.4.2026, 20.15 Uhr.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6231812
© 2026 news aktuell