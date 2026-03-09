Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) legte im Februar um 0,6% zu, so die Experten von Sauren.Die Rentenmärkte hätten im Februar Wertzuwächse verbucht. Das Kapitalmarktzinsniveau habe sich etwas zurückgebildet, was zu Kursgewinnen bei Staatsanleihen geführt habe. Die Segmente der Unternehmensanleihen und der Hochzinsanleihen hätten sich ebenfalls freundlich entwickelt, seien jedoch aufgrund der Ausweitung der Zinsdifferenz hinter Staatsanleihen zurückgeblieben. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten den Monat durchweg mit Wertzuwächsen abgeschlossen. Besonders erfreulich habe der von Mark Dowding verwaltete und auf Staatsanleihen fokussierte BlueBay IG Euro Government Bond Fund mit einer Wertsteigerung in Höhe von 1,7% abgeschnitten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de