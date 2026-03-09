Gabler Group hat heute ihr Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gefeiert - und gleich zum Start ein Ausrufezeichen gesetzt: Erster Kurs 47,20 Euro, also +7,3% über dem Ausgabepreis von 44,00 Euro. Bei 6.050.000 Aktien entspricht das einer Marktkapitalisierung von rund 290 Mio. Euro. Was Anleger jetzt wissen wollen: Ist das nur IPO-Euphorie - oder der Beginn einer Story rund um Unterwassertechnologie, maritime Sicherheit und autonome Systeme? Starker Start: Kursplus zum Handelsauftakt und rund 133 Mio. Euro Platzierungsvolumen Der Börsengang umfasst 3.018.750 platzierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin