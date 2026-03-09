Der Ölpreis der Sorte BRENT explodierte in der Spitze bis auf knapp 120 Dollar je Barrel. Ende letzter Woche hatte der Energieminister von Katar erklärt, dass der Nahostkonflikt die Energieexporteure am Golf dazu zwingen könnte, ihre Produktion innerhalb weniger Wochen komplett einzustellen, was den Ölpreis auf 150 Dollar je Barrel treiben könnte. Nahezu zeitgleich erklärte Donald Trump, dass nur eine bedingungslose Kapitulation des Iran einen "Deal" ermögliche. Daraufhin sprang der Ölpreis über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
