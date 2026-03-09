Anzeige
Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom
WKN: A421RZ | ISIN: DE000A421RZ9 | Ticker-Symbol: XK4
Frankfurt
09.03.26 | 14:48
43,500 Euro
-1,14 % -0,500
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
GABLER GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GABLER GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,00043,20015:06
43,20043,30015:03
Dow Jones News
09.03.2026 14:03 Uhr
331 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich von den Tiefs - Gabler mit starkem IPO

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen erholen sich von den Tiefs - Gabler mit starkem IPO

DOW JONES--Europas Börsen erholen sich bis Montagmittag von den Tagestiefs, verbleiben aber im tiefroten Bereich. Vor dem Hintergrund der anhaltenden beiderseitigen militärischen Gewalt im Iran-Krieg schossen die Ölpreise phasenweise um bis zu 30 Prozent nach oben. Der zuvor bereits stark gestiegene Preis der Nordseesorte Brent erreichte in der Spitze knapp 120 Dollar. Aktuell "beruhigt" sich die Lage zumindest etwas, der Preis liegt bei etwa 103 Dollar, was aber immer noch ein Plus von 11,2 Prozent bedeutet.

Darauf knickten zunächst die Börsen in Asien ein, zugleich schnellten die Renditen an den Anleihemärkten nach oben. Die haussierenden Energiepreise, aber auch Sorgen vor Störungen der Lieferketten schüren Stagflationsängste, zumal den Zentralbanken in einem solchen Szenario weitgehend die Hände gebunden sind. An den Märkten werden entsprechend Zinssenkungserwartungen zunehmend ausgepreist. Laut Medienberichten wollen die Finanzminister der G7-Staaten noch am Montag zusammenkommen, um über eine Freigabe der strategischen Ölreserven zu sprechen.

Der DAX verliert 1,3 Prozent auf 23.274 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,6 Prozent auf 5.628 Punkte nach unten. Die Marktzinsen steigen, die deutsche Zehnjahresrendite notiert bei 2,89 Prozent, etwa 4 Ticks höher als am Freitag. Im Hoch waren es schon über 2,90 Prozent, Am Devisenmarkt ist der Dollar als sicherer Hafen gesucht - der Euro wertet auf 1,1560 Dollar ab. Das Gold kann dagegen von seinem Ruf als sicherer Hafen nicht profitieren, der Preis für das Edelmetall fällt um 1,3 Prozent auf 5.103 Dollar zurück, auch belastet vom festen Dollar.

Solange die Straße von Hormus "dicht" ist, gibt es nach Einschätzung von QC Partners praktisch keine Hoffnung auf einen Rückgang des Ölpreises. Viele Golfstaaten hätten ihre Produktionsmengen bereits massiv gedrosselt. Vom produzierten Öl komme ohne die Straße von Hormus deutlich weniger Öl nach Asien und Europa. "Statistiken zeigen: Kein einziger Öltanker hat die Straße von Hormus während der vergangenen sieben Tage in Richtung Westen passiert. Das gab es noch nie seit Beginn der Datenerhebung", so die QC-Experten.

Derweil wurde Mojtaba Khamenei zum Nachfolger seines getöteten Vaters Ali Khamenei als neuer Oberster Führer des Iran ernannt. Das deutet auf eine Fortsetzung der Politik der Hardliner hin und mithin auf einen längeren Krieg. Zugleich gibt es seitens der USA keinerlei Anzeichen für eine Einlenken. US-Präsident Donald Trump will offenbar eine "bedingungslose Kapitulation" des Iran und schloss auch einen möglichen Einsatz von US-Bodentruppen nicht aus. Den explodierenden Ölpreis stuft er derweil als "kleinen Preis ein, den es zu zahlen gilt".

"Das ist eine neue Eskalationsstufe. Aber ich gehe davon aus, dass wir heute Nacht die Hochs in Öl gesehen haben, auch wenn es in den nächsten Wochen extrem schwankungsintensiv bleiben wird", kommentiert Jens Klatt von XTB die Entwicklung. Er verweist dazu auf die Zwischenwahlen in den USA im November. "Wenn die Republikaner bzw. US-Präsident hier einen Sieg einfahren wollen, muss der Ölpreis zurück unter 100 Dollar - und zwar deutlich", sagt er.

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg spielen in dem Umfeld keine Rolle genauso wenig wie sehr schwache Auftragseingänge der deutschen Industrie. Diese sind im Januar eingebrochen.

Die Aktien von Luftfahrtgesellschaften werden im Handel als die Hauptverlierer des eskalierenden Krieges im Nahen Osten gesehen. Diese würden gleich von zwei Seiten in die Zange genommen: einerseits durch die erheblichen Einschränkungen des Flugverkehrs und andererseits durch den historisch rapiden Ölpreisanstieg. Lufthansa verlieren 5,2 Prozent, Air France-KLM 3,2 Prozent oder IAG 2,5 Prozent. Für die Reiseaktie Tui geht es um 3,4 Prozent nach unten.

Unternehmensnachrichten, die die Kurse bewegen sind rar. Roche sacken um 4,5 Prozent ab, belastet von der Nachricht eines Fehlschlags in einer Studie mit einer experimentellen Brustkrebs-Therapie.

Im DAX zeigen sich Gea mit einem Minus von 0,7 Prozent, nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen. Die Zahlen enthielten nichts Überraschendes, das gelte auch für den Ausblick, heißt es. Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 15 Cent höhere Dividende von 1,30 Euro je Aktie bekommen.

In einer sehr schwierigen Zeit für die Börsen, fällt das Debüt von Gabler überzeugend aus. Die Aktie des U-Boot-Zulieferers geht aktuell bei 45,10 Euro um und notiert damit über dem Emissionspreis von 44 Euro. Rüstung sei wohl eine der wenigen Branchen, die in dem aktuellen Umfeld bei den Investoren auf Interesse stießen, heißt es im Handel. Rheinmetall gewinnen 2,5 Prozent oder Leonardo 4,6 Prozent. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.627,54  -1,6   -92,36    5.719,90    16,8 
Stoxx-50    4.925,41  -1,3   -65,60    4.991,01    11,9 
DAX      23.274,20  -1,3  -316,83    23.591,03    19,9 
MDAX      28.845,91  -2,2  -636,87    27.039,42    15,3 
TecDAX     3.557,28  -1,4   -50,20    3.091,28    4,8 
SDAX      16.834,57  -2,3  -398,12    13.062,07    22,4 
CAC       7.847,20  -1,8  -146,29    7.993,49    10,0 
SMI      12.873,99  -1,7  -221,56    13.095,55    11,4 
ATX       5.297,28  -2,0  -106,37    5.403,65    38,3 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:30 
EUR/USD      1,1560  -0,5  -0,0058     1,1618   1,1595 
EUR/JPY      183,11  -0,1  -0,1500     183,26  182,9200 
EUR/CHF      0,9007  -0,1  -0,0008     0,9015   0,9014 
EUR/GBP      0,8656  -0,0  -0,0002     0,8658   0,8660 
USD/JPY      158,39  +0,4   0,6000     157,79  157,7300 
GBP/USD      1,3351  -0,5  -0,0060     1,3411   1,3388 
USD/CNY      6,9165  +0,3   0,0200     6,8965   6,8965 
USD/CNH      6,9208  +0,2   0,0161     6,9047   6,9004 
AUS/USD      0,7019  -0,2  -0,0011      0,703   0,7014 
Bitcoin/USD  68.002,11  +1,2   782,78    67.219,33 68.244,64 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     100,99 +11,1   10,09      90,9 
Brent/ICE     103,04 +11,2   10,35      92,69 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.103,45  -1,3   -66,47    5.169,92 
Silber       83,68  -0,8   -0,65      84,33 
Platin     2.123,69  -0,5   -11,66    2.135,35 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2026 08:32 ET (12:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
