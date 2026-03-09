Diese Notice of Allowance gilt als erstes koreanisches Patent für die Brustkrebsimpfstoff-Plattform von Anixa

Der globale Schutz des geistigen Eigentums wird auf Märkte mit steigenden Brustkrebsinzidenzraten und einem höheren Anteil jüngerer Brustkrebspatientinnen ausgeweitet.

SAN JOSE, Kalifornien, 9. März 2026 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. ("Anixa" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das koreanische Ministerium für geistiges Eigentum (MOIP) eine Notice of Allowance für ein neues Patent im Zusammenhang mit Anixas Brustkrebsimpfstoff-Technologie erteilt hat. Dieses Patent, das exklusiv von der Cleveland Clinic lizenziert wurde, bietet dem Unternehmen patentrechtlichen Stoffschutz für seinen neuartigen Ansatz zur Behandlung und Prävention von Brustkrebs in Südkorea. Das Patent trägt den Titel "Vaccine Adjuvants and Formulations"; die Miterfinder sind Dr. Justin Johnson und der verstorbene Dr. Vincent Tuohy, beide von der Cleveland Clinic.

Mit dieser Bewilligung baut Anixa sein internationales Portfolio an geistigem Eigentum weiter aus und festigt damit seine Führungsposition im Bereich der Krebsimmuntherapie. Das koreanische Patent ergänzt die in den Vereinigten Staaten und anderen wichtigen Jurisdiktionen erteilten Patente und dient als wichtiger Schritt für mögliche zukünftige regulatorische Zulassungen und Kommerzialisierungsmaßnahmen außerhalb der Vereinigten Staaten.

"Dieses neu bewilligte Patent bestätigt erneut die breite internationale Anerkennung der Neuartigkeit und des Potenzials unseres Brustkrebsimpfstoffs", erklärt Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa Biosciences. "Im Zuge unserer fortgesetzten klinischen Entwicklung in den USA stärkt unser wachsender internationaler Patentbestand unsere Fähigkeit, globale Chancen zu verfolgen und möglicherweise Partnerschaften mit größeren Pharmaunternehmen für eine weltweite Vermarktung einzugehen. Im Rahmen unserer kürzlich abgeschlossenen klinischen Phase-1-Studie an der Cleveland Clinic erreichte der Impfstoff alle wichtigen primären Endpunkte, war sicher und gut verträglich und löste bei 74 % der Teilnehmer eine Immunantwort aus, was die weitere klinische Entwicklung dieses neuartigen präventiven Ansatzes unterstützt."

Die Überlebensrate bei Brustkrebs ist in Südkorea zwar hoch, die Inzidenzrate steigt jedoch rapide an. Darüber hinaus tritt Brustkrebs in Südkorea im Gegensatz zu westlichen Nationen tendenziell in einem früheren Lebensalter auf. Brustkrebs ist nach wie vor die am häufigsten diagnostizierte Krebserkrankung bei Frauen weltweit und es gibt derzeit keine zugelassenen Impfstoffe zur Prävention dieser Erkrankung.

Der Impfstoff von Anixa basiert auf einer Immunisierung gegen das humane a-Lactalbumin, ein Protein, das mit der Laktation (Stillperiode) in Verbindung steht und bei bestimmten Arten von Brustkrebs abnormal exprimiert wird. Diese Strategie, die auf ein Protein abzielt, das in Gewebe vorhanden ist, in dem es normalerweise nicht vorhanden sein sollte ("retired protein"), wurde an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Es geht hier darum, das Immunsystem selektiv zu stimulieren, um die Tumorbildung zu verhindern und gleichzeitig Schäden am normalen Gewebe zu vermeiden, insbesondere bei aggressiven Formen der Erkrankung wie dem dreifach negativen Brustkrebs.

Durch die Stärkung seines Portfolios an globalen Patenten legt Anixa den Grundstein für zukünftige Entwicklungs- und Vermarktungsstrategien auf internationaler Ebene. Die breiter angelegte Impfstoffplattform des Unternehmens richtet sich auch auf andere Krebsarten mit hoher Inzidenz und soll die Herangehensweise der medizinischen Fachwelt an die Krebsprävention revolutionieren. Im Erfolgsfall könnte die Technologie einen der ersten präventiven Impfansätze gegen Brustkrebs darstellen.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa umfasst Liraltagene Autoleucel, auch bekannt als Lira-Cel, eine Immuntherapie gegen das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen "zurückgezogene" Proteine ("retired proteins"), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf https://www.linkedin.com/company/anixabiosciences/, https://x.com/AnixaBio, Facebook und YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, sondern spiegeln vielmehr die aktuellen Erwartungen von Anixa hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wider. Wir verwenden im Allgemeinen die Wörter "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "vorhersehen", "wahrscheinlich", "werden" und ähnliche Ausdrücke, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf unsere Erwartungen beziehen, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem die Faktoren, die in "Item 1A - Risk Factors" und anderen Abschnitten unseres jüngsten Jahresberichts auf Formblatt 10-K sowie in unseren Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie sich bei der Bewertung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten.

Ansprechpartner:

Mike Catelani

President, COO & CFO

mailto:mcatelani@anixa.com

408-708-9808

