Die Eskalation im Nahen Osten am 9. März 2026 hat die globalen Märkte in eine Phase erhöhter Volatilität gestürzt. Während der Ölpreis der Sorte Brent auf über 107 US-Dollar kletterte und der DAX massiv unter Druck geriet, suchen Anleger verstärkt nach Sicherheit und planbaren Erträgen. In diesem Umfeld rücken defensive Investmentstrategien, insbesondere dividendenstarke Aktien, wieder in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Unternehmen, die trotz geopolitischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE