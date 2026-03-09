EQS-News: Polymatech Electronics
FRANKFURT, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, ein führender Innovator im Bereich Halbleiter- und optoelektronischer Technologien, präsentiert seine hochmodernen Chip-on-Board (COB) LED-Lösungen auf der Light + Building 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Licht- und Gebäudetechnik, die vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main stattfindet.
Besucher sind eingeladen, die neuesten LED-Innovationen von Polymatech in Halle 8, Stand E39 zu entdecken. Dort stellt das Unternehmen COB-Technologien der nächsten Generation vor, die für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Designflexibilität in einer Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurden.
Fortschrittliche COB-Technologie für vielfältige Beleuchtungsanwendungen
Die neuesten COB-LED-Lösungen von Polymatech bieten eine hohe Lichtausbeute, ein überlegenes Wärmemanagement und eine ausgezeichnete Farbkonsistenz. Dadurch eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsumgebungen wie:
Die ausgestellten Lösungen unterstreichen Polymatechs kontinuierliches Engagement für präzise Halbleitertechnik, fortschrittliche Packaging- Technologien und anwendungsorientierte Innovationenb zur Unterstützung der sich wandelnden Anforderungen globaler Beleuchtungshersteller.
Treffen Sie das Team am Stand E39
Das Team steht bereit, um sich mit Herstellern von Beleuchtungssystemen, Systemintegratoren und Industriepartnern über Kooperationsmöglichkeiten und maßgeschneiderte LED-Lösungen auszutauschen.
Die Zukunft der Solid-State-Beleuchtung gestalten
Polymatech Electronics erweitert kontinuierlich seine Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Halbleiter-Packaging- und LED-Technologien und ermöglicht Kunden weltweit die Entwicklung energieeffizienter und leistungsstarker Beleuchtungssysteme.
Fachbesucher der Light + Building 2026 sind herzlich eingeladen, Halle 8, Stand E39 zu besuchen, um die neuesten Innovationen von Polymatech kennenzulernen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.
