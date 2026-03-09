EQS-News: Polymatech Electronics / Schlagwort(e): Sonstiges

Polymatech Electronics präsentiert LED-COB-Lösungen der nächsten Generation auf der Light + Building 2026



09.03.2026 / 14:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





FRANKFURT, Deutschland, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Polymatech Electronics, ein führender Innovator im Bereich Halbleiter- und optoelektronischer Technologien, präsentiert seine hochmodernen Chip-on-Board (COB) LED-Lösungen auf der Light + Building 2026, der weltweit führenden Fachmesse für Licht- und Gebäudetechnik, die vom 8. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main stattfindet.

Besucher sind eingeladen, die neuesten LED-Innovationen von Polymatech in Halle 8, Stand E39 zu entdecken. Dort stellt das Unternehmen COB-Technologien der nächsten Generation vor, die für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Designflexibilität in einer Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurden.

Fortschrittliche COB-Technologie für vielfältige Beleuchtungsanwendungen

Die neuesten COB-LED-Lösungen von Polymatech bieten eine hohe Lichtausbeute, ein überlegenes Wärmemanagement und eine ausgezeichnete Farbkonsistenz. Dadurch eignen sie sich ideal für anspruchsvolle Beleuchtungsumgebungen wie:

Architektur- und Ambientebeleuchtung

Medizinische und Gesundheitsumgebungen

Wohn- und Hospitality-Bereiche

Einzelhandels- und Displaybeleuchtung

Horticulture-Beleuchtungssysteme

Die ausgestellten Lösungen unterstreichen Polymatechs kontinuierliches Engagement für präzise Halbleitertechnik, fortschrittliche Packaging- Technologien und anwendungsorientierte Innovationenb zur Unterstützung der sich wandelnden Anforderungen globaler Beleuchtungshersteller.

Treffen Sie das Team am Stand E39



Polymatech Electronics wird auf der Messe vertreten durch:



Alan Wagner

Chief Technology Officer

Nisene Technology Group

E-Mail: alan@nisene.com



Mirjam Perman

Sales Manager

Brandner Electronics

E-Mail: salesmanager@brandner.ee



Tarja Rapala-Virtanen

Chief Executive Officer

Brandner Electronics

E-Mail: tarja.rapala@polymatech.in

Das Team steht bereit, um sich mit Herstellern von Beleuchtungssystemen, Systemintegratoren und Industriepartnern über Kooperationsmöglichkeiten und maßgeschneiderte LED-Lösungen auszutauschen.

Die Zukunft der Solid-State-Beleuchtung gestalten

Polymatech Electronics erweitert kontinuierlich seine Kompetenzen im Bereich fortschrittlicher Halbleiter-Packaging- und LED-Technologien und ermöglicht Kunden weltweit die Entwicklung energieeffizienter und leistungsstarker Beleuchtungssysteme.

Fachbesucher der Light + Building 2026 sind herzlich eingeladen, Halle 8, Stand E39 zu besuchen, um die neuesten Innovationen von Polymatech kennenzulernen und potenzielle Partnerschaften zu erkunden.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.polymatech.in

