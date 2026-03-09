EQS-News: iron AG / Schlagwort(e): Kooperation

iron baut strategische Beratung für Krisen- und Restrukturierungskommunikation mit neuem Partner aus



09.03.2026

iron baut strategische Beratung für Krisen- und Restrukturierungskommunikation mit neuem Partner aus



In finanziellen Restrukturierungen, Sanierungen oder Insolvenzsituationen kann eine konsistente und überzeugende Kommunikation gegenüber Kapitalmarkt, Gläubigern, Mitarbeitenden und Medien den Unterschied machen. Nun baut die Beratungsgesellschaft iron - the good guidance company ihre Expertise in der Krisen- und Restrukturierungsberatung aus und gewinnt den ausgewiesenen Experten Thomas Feldmann als strategischen Partner. Köln, 9. März 2026 - Die Beratungsgesellschaft iron - the good guidance company stärkt ihre Beratungskompetenz im Bereich strategische Kommunikationsberatung in Sondersituationen. Mit rund 15 erfolgreichen Anleiherestrukturierungen, zuletzt die finanzielle Neuausrichtung der PANDION AG, sowie zahlreichen Krisenmandaten im Small-/Mid Cap-Segment zählt iron in diesem Bereich zu den erfahrensten Kommunikationsberatungen. Künftig wird die Gesellschaft gemeinsam mit dem erfahrenen Kommunikationsberater Thomas Feldmann Unternehmen in erfolgskritischen Phasen wie finanziellen und operativen Restrukturierungen noch umfassender begleiten.

Thomas Feldmann berät seit vielen Jahren schwerpunktmäßig mittelständische Unternehmen in der kommunikativen Bewältigung von Sondersituationen. Sein Leistungsspektrum reicht von der kommunikativen Begleitung von Restrukturierungen, Sanierungen und Insolvenzverfahren, über Krisenkommunikation bis hin zur Beratung von Rechtsanwälten, Unternehmensberatern und Insolvenzverwaltern. Zuvor war er unter anderem im Bereich Finanzkommunikation der renommierten Agentur Ketchum Pleon tätig und hat interimistisch als Pressesprecher für namhafte Unternehmen gearbeitet. Fabian Kirchmann, Vorstand der iron AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit Thomas Feldmann einen ausgewiesenen Experten für Kommunikation in Sondersituationen als strategischen Partner gewonnen zu haben. Seine langjährige Erfahrung in der kommunikativen Begleitung von Restrukturierungen, Sanierungen und Insolvenzen ergänzt unsere eigene Expertise in der finanziellen Restrukturierung und Krisensituationen am Kapitalmarkt hervorragend. Gemeinsam können wir Unternehmen in erfolgskritischen Phasen künftig noch ganzheitlicher beraten und erweitern damit unser Leistungsspektrum." Thomas Feldmann ergänzt: "Ich kenne iron seit vielen Jahren als einen etablierten Berater am Kapitalmarkt, insbesondere für mittelständische Unternehmen, Small-/Mid Caps und Anleiheemittenten. Mit unserer Erfahrung in der Kommunikation operativer Restrukturierungen und dem kapitalmarktorientierten Know-how bündeln wir unsere jeweiligen Stärken. So können wir operative und finanzielle Restrukturierungsprozesse kommunikativ umfassend begleiten und gemeinsam unseren Mandanten einen echten Mehrwert bieten." iron - the good guidance company

Die iron AG steht für vertrauensvolle Beratung in Investor Relations, Finanzkommunikation, ESG und Nachhaltigkeit. Seit über 25 Jahren begleiten wir börsennotierte Small und Mid Caps, Anleiheemittenten sowie Mittelständler und Familienunternehmen - mit strategischem Blick und einem klaren Verständnis für die unternehmerische Realität. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen uns als zuverlässigen Sparringspartner: professionell, vorausschauend und auf Augenhöhe. Wir geben good guidance und sorgen für pragmatische und zielführende Lösungen.





