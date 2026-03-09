EQS-News: iron AG
/ Schlagwort(e): Kooperation
iron baut strategische Beratung für Krisen- und Restrukturierungskommunikation mit neuem Partner aus
Köln, 9. März 2026 - Die Beratungsgesellschaft iron - the good guidance company stärkt ihre Beratungskompetenz im Bereich strategische Kommunikationsberatung in Sondersituationen. Mit rund 15 erfolgreichen Anleiherestrukturierungen, zuletzt die finanzielle Neuausrichtung der PANDION AG, sowie zahlreichen Krisenmandaten im Small-/Mid Cap-Segment zählt iron in diesem Bereich zu den erfahrensten Kommunikationsberatungen. Künftig wird die Gesellschaft gemeinsam mit dem erfahrenen Kommunikationsberater Thomas Feldmann Unternehmen in erfolgskritischen Phasen wie finanziellen und operativen Restrukturierungen noch umfassender begleiten.
Fabian Kirchmann, Vorstand der iron AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, mit Thomas Feldmann einen ausgewiesenen Experten für Kommunikation in Sondersituationen als strategischen Partner gewonnen zu haben. Seine langjährige Erfahrung in der kommunikativen Begleitung von Restrukturierungen, Sanierungen und Insolvenzen ergänzt unsere eigene Expertise in der finanziellen Restrukturierung und Krisensituationen am Kapitalmarkt hervorragend. Gemeinsam können wir Unternehmen in erfolgskritischen Phasen künftig noch ganzheitlicher beraten und erweitern damit unser Leistungsspektrum."
Thomas Feldmann ergänzt: "Ich kenne iron seit vielen Jahren als einen etablierten Berater am Kapitalmarkt, insbesondere für mittelständische Unternehmen, Small-/Mid Caps und Anleiheemittenten. Mit unserer Erfahrung in der Kommunikation operativer Restrukturierungen und dem kapitalmarktorientierten Know-how bündeln wir unsere jeweiligen Stärken. So können wir operative und finanzielle Restrukturierungsprozesse kommunikativ umfassend begleiten und gemeinsam unseren Mandanten einen echten Mehrwert bieten."
iron - the good guidance company
09.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2288076 09.03.2026 CET/CEST