Michael Saylor baut sein Bitcoin-Imperium unbeeindruckt vom Marktumfeld weiter aus. Strategy hat zwischen dem 2. und 8. März erneut massiv investiert. Für 1,28 Milliarden Dollar kaufte die Firma weitere 17.994 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 70.946 Dollar pro Stück. Das geht aus einer aktuellen Meldung an die Börsenaufsicht SEC hervor.Firmengründer Michael Saylor kommentierte den jüngsten Zukauf auf der Plattform X gewohnt bildhaft: "Das zweite Jahrhundert beginnt". Der Grund: Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär