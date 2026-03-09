Karlsruhe (ots) -Kaum ein Gesetz hat Vermieter in den vergangenen Jahren so verunsichert wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG), besser bekannt als Heizungsgesetz. Erst verpflichtete die Politik Eigentümer dazu, beim Austausch von Heizungen stärker auf erneuerbare Energien zu setzen - inzwischen werden zentrale Regeln bereits wieder politisch überarbeitet. Für Vermieter entsteht dadurch vor allem eines: Planungsunsicherheit.Eigentümer stehen vor der Frage, ob sie investieren, warten oder ihre Gebäude zunächst technisch vorbereiten sollten. Förderprogramme, Fristen, kommunale Wärmeplanung und mietrechtliche Vorgaben greifen dabei ineinander. Gleichzeitig steigen Energiepreise und CO2-Kosten weiter, während Infrastrukturentscheidungen vielerorts noch offen sind. Genau in diesem Spannungsfeld entstehen die größten Risiken. Viele Vermieter unterschätzen, dass das Heizungsgesetz weniger eine technische als eine strategische Herausforderung ist. Drei typische Stolperfallen zeigen, wo Vermieter beim Heizungsgesetz besonders aufmerksam sein müssen.Stolperfalle 1: Fristen - der Kalender entscheidetViele Vermieter glauben noch immer, die Heizungsregeln würden sofort und überall gleich gelten. In der Praxis hängt der Zeitplan im Gebäudebestand jedoch stark von der kommunalen Wärmeplanung ab. Städte und Gemeinden prüfen derzeit, wo Fernwärme oder andere Infrastrukturen künftig sinnvoll sind.Gerade diese Unsicherheit führt zu Fehlentscheidungen. Manche Eigentümer ersetzen ihre alte Heizung vorschnell durch eine fossile Anlage, weil sie kurzfristig verfügbar erscheint. Wird später jedoch ein Wärmenetz aufgebaut, kann diese Investition schnell zur Fehlinvestition werden.Der teuerste Fehler ist Aktionismus: Wer eine Heizung einbaut, bevor klar ist, ob künftig Fernwärme kommt, riskiert eine teure Fehlinvestition. Im schlimmsten Fall muss die Anlage später wieder ersetzt werden und die Kosten fallen doppelt an.Genauso riskant ist das Gegenteil: vollständiges Abwarten. Fällt eine Anlage im Winter aus, bleibt häufig nur eine teure Notlösung. Sinnvoll ist daher eine Planung mit mehreren Optionen, etwa einer erneuerbaren Lösung, einer möglichen Netzlösung und einer Übergangsstrategie.Stolperfalle 2: Förderung - kein RabattcodeDie staatliche Förderung ist für viele Vermieter ein zentraler Baustein bei der Finanzierung neuer Heiztechnik. Doch Förderprogramme funktionieren nicht wie ein einfacher Preisnachlass. Sie folgen klaren Verfahren, Fristen und technischen Anforderungen - und genau hier passieren häufig Fehler.Typische Probleme entstehen bereits bei der Antragstellung. Je nachdem, ob eine Privatperson, eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder eine Objektgesellschaft den Antrag stellt, gelten unterschiedliche Förderlogiken. Auch der Zeitpunkt ist entscheidend: Wird ein Auftrag unterschrieben, bevor der Antrag korrekt gestellt wurde, kann der Anspruch verloren gehen.Hinzu kommen weitere typische Förderfehler: falsche Kostenannahmen, nicht förderfähige Technik oder fehlende Dokumentation. Wer Förderprogramme unterschätzt, riskiert deshalb schnell finanzielle Nachteile. Förderung ist kein Selbstläufer. Wer das Verfahren unterschätzt, finanziert am Ende aus eigener Tasche.Stolperfalle 3: Pflichten - Technik, Mietrecht und HaftungDer Austausch einer Heizung ist im vermieteten Gebäude weit mehr als ein technisches Projekt. Vermieter bewegen sich gleichzeitig im Spannungsfeld aus gesetzlichen Anforderungen, Mietrecht und wirtschaftlichen Entscheidungen.Im Gebäudebestand können weiterhin Austauschpflichten für sehr alte Heizungen bestehen. Gleichzeitig müssen Modernisierungen im bewohnten Haus organisiert werden, inklusive Ankündigung von Bauarbeiten, Bauzeitenplanung und Lösungen für mögliche Versorgungsausfälle. Werden diese Punkte unterschätzt, drohen Konflikte mit Mietern oder Mietminderungen.Hinzu kommt die wirtschaftliche Perspektive. Entscheidungen über Heiztechnik beeinflussen langfristig Betriebskosten, CO2-Abgaben und den Gebäudewert. Die größte Stolperfalle ist nicht der Heizungskeller; es sind die Schnittstellen zwischen Technik, Recht, Förderung und Mieterführung.Praxis-Check: Was Vermieter jetzt prüfen solltenUm typische Fehler zu vermeiden, lohnt sich ein strukturierter Blick auf jedes Gebäude:- Stand der kommunalen Wärmeplanung prüfen- Heizlast und Vorlauftemperaturen analysieren- Gebäude auf Wärmepumpenfähigkeit prüfen- Förderstrategie und Antragsteller festlegen- Verträge förderkonform gestalten- Mieterkommunikation und Bauabläufe planen- Investitionen so wählen, dass spätere Netzanschlüsse möglich bleibenWer Gebäude technisch vorbereitet, Förderprogramme strategisch nutzt und politische Entwicklungen im Blick behält, reduziert die größten Risiken. Das Heizungsgesetz bleibt komplex, doch mit einer klaren Strategie lassen sich die typischen Stolperfallen vermeiden.Über Johannes Fritz:Johannes Fritz ist Bauunternehmer, Projektentwickler und Hotelbetreiber mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Er hat sich auf die nachhaltige Sanierung von Altbauten spezialisiert, um Wohnraum zu schaffen und historisches Erbe zu bewahren. Mit seinem Unternehmen realisiert er Projekte, die sozialen und ökologischen Mehrwert bieten. Der faire Austausch mit Mietern, Kommunen und Anwohnern steht dabei stets im Vordergrund.