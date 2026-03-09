Die Aktie des Elektroauto-Start-ups Xpeng ist zum Wochenstart um mehr als sechs Prozent geklettert. Einen derart starken Anstieg hatte das Papier zuletzt Ende Dezember verzeichnet. Xpeng-CEO He Xiaopeng gab in einem Interview mit dem Chinese Securities Journal einen optimistischen Ausblick für die nächsten Monate. Allen voran die Vorhaben von Xpeng in Bezug auf die Anwendung von künstlicher Intelligenz sollen dem Unternehmen einen zusätzlichen Boost geben.Darüber hinaus stellte Xiaopeng laut dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
