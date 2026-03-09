© Foto: UnsplashDer Krieg mit Iran treibt Öl über 100 US-Dollar und lässt Investoren nervös werden. Starstratege Ed Yardeni erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Börsen-Crashs deutlich - und sieht die Fed in einem gefährlichen Dilemma.Die Risiken für die US-Aktienmärkte nehmen nach Einschätzung des bekannten Marktstrategen Ed Yardeni deutlich zu. Angesichts der eskalierenden militärischen Auseinandersetzung mit Iran hebt der Analyst die Wahrscheinlichkeit eines starken Börsenrückgangs in diesem Jahr auf 35 Prozent an. Zuvor hatte er das Risiko nur bei 20 Prozent gesehen. Das meldete Bloomberg am Montag. Gleichzeitig senkte der Industrieveteran Yardeni die Chance auf einen sogenannten "Melt-up" - also eine …Den vollständigen Artikel lesen
