ADVANT-Studie unterstreicht Chancen trotz politischer und wirtschaftlicher Herausforderungen, aber Herausforderungen bleiben bestehen

Das Vertrauen der Unternehmen in die Investitions- und Wachstumsaussichten in Europa ist trotz der jüngsten wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen hoch, wie eine neue Studie unter General Counsel in Europa und den USA zeigt.

Für ihren heute veröffentlichten Bericht Europe's Opportunity Outlook hat die europäische Anwaltsvereinigung ADVANT mehr als 800 General Counsel in Frankreich, Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten befragt und festgestellt, dass vier von fünf (82 %) General Counsel angaben, ihr Unternehmen betrachte Kontinentaleuropa als attraktiv für Unternehmensinvestitionen und wirtschaftliches Wachstum. Gleichzeitig gaben zwei Drittel (66 %) an, dass ihr Unternehmen Europa angesichts der jüngsten geopolitischen und regulatorischen Risiken eine höhere Priorität einräumt.

Mit Blick auf die Zukunft glaubt eine deutliche Mehrheit (83 %), dass ihr Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich innerhalb der bestehenden europäischen Märkte expandieren oder weiter investieren wird. Ein ähnlicher Anteil (82 %) gibt an, dass sie wahrscheinlich in neue oder zusätzliche Märkte in der Region expandieren werden.

Überraschenderweise sind amerikanische General Counsel noch optimistischer in Bezug auf Europa als die Europäer selbst. Ein höherer Anteil der US-amerikanischen General Counsel (87 %) glaubt, dass Europa von der globalen Geschäftsexpansion auf dem Kontinent profitieren wird, verglichen mit Italien (69 %), Frankreich (71 %) und Deutschland (76 %).

Die Ergebnisse unterstreichen jedoch auch, dass die politischen Entscheidungsträger der EU ihre Bemühungen zur weiteren Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Europas beschleunigen müssen, um aus Sicht der General Counsel mehr Investitionen in Europa zu ermöglichen. Jeder fünfte General Counsel (20 %) nannte die Vereinfachung und stärkere Harmonisierung der Handelsregeln als die wichtigste Änderung, die die EU seiner Meinung nach vornehmen sollte, um ihre Attraktivität für ausländische Unternehmen und Investitionen zu erhöhen.

Und obwohl das Rechts- und Regulierungssystem der EU insgesamt sehr positiv bewertet wird, insbesondere wegen seiner Zuverlässigkeit und Stabilität, ist eine bedeutende Minderheit der General Counsel (12 %) besorgt, dass die Regulierungsbehörden die wirtschaftlichen Realitäten, mit denen in Europa tätige Unternehmen konfrontiert sind, nicht vollständig verstehen. Künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit wurden von den General Counsel als Schlüsselbereiche identifiziert, die auf EU-Ebene dringend rechtlicher oder regulatorischer Aufmerksamkeit oder Reformen bedürfen (von 41 bzw. 38 der Befragten).

ÜBER ADVANT

ADVANT besteht aus führenden europäischen Rechtsanwälten und ist einzigartig positioniert, um Mandanten, die sich in der komplexen Wirtschaftslandschaft Kontinentaleuropas bewegen, einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Weitere Informationen finden Sie unter advantlaw.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260308620721/de/

Contacts:

advant@infiniteglobal.com