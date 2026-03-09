Mainz (ots) -Woche 11/26Donnerstag, 12.03.Bitte Programmänderung beachten:5.00 Terra XpressAusgetrocknet - Wenn Seen verschwinden(vom 2.6.2023)Deutschland 2021(Die Sendung "Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.)Woche 12/26Sonntag, 15.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:7.45 Terra XEin Tag in New York 1882Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste(vom 3.4.2022)8.30 Terra XEin Tag in Paris 1775(vom 19.5.2019)9.15 Terra XEin Tag in Köln 1629(vom 27.4.2019)10.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.(vom 27.12.2017)10.45 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 0(vom 23.8.2014)11.30 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1800(vom 2.9.2018)12.10 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVom Acker zum Imperium\u200312.55 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon Fürsten und Kaufleuten13.40 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon der Macht des Marktes14.25 Terra XZeit - Entdeckung der ZeitMit Professor Harald Lesch15.10 Terra XZeit - Vermessung der ZeitMit Professor Harald Lesch15.55 Die glorreichen 10Die unwiderstehlichsten Städte der Geschichte(vom 9.2.2020)Deutschland 2019(Die Sendungen "Bier - Eine Welt-Geschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 13/26Samstag, 21.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:8.15 Terra XKaffee - Geheimnisse eines WundertranksFilm von Gerhard Rekel(vom 4.8.2021)Deutschland 20219.00 Terra XEin Tag in Paris 1775(vom 19.5.2019)Deutschland 20199.45 Terra XEin Tag in Köln 1629(vom 27.4.2019)Deutschland 201910.30 Terra XEin Tag in New York 1882Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste(vom 3.4.2022)Deutschland 2022\u200311.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.12.00 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 012.40 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 180013.25 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVom Acker zum Imperium14.10 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon Fürsten und Kaufleuten14.55 Terra XWem gehört die Welt? - Eine Geschichte des ReichtumsVon der Macht des Marktes15.40 Terra XZeit - Entdeckung der ZeitMit Professor Harald Lesch16.25 Terra XZeit - Vermessung der ZeitMit Professor Harald Lesch(Die Sendungen "Bier - Eine Weltgeschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.05 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6232003