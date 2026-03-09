Mainz (ots) -
Woche 11/26
Donnerstag, 12.03.
Bitte Programmänderung beachten:
5.00 Terra Xpress
Ausgetrocknet - Wenn Seen verschwinden
(vom 2.6.2023)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
7.45 Terra X
Ein Tag in New York 1882
Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
(vom 3.4.2022)
8.30 Terra X
Ein Tag in Paris 1775
(vom 19.5.2019)
9.15 Terra X
Ein Tag in Köln 1629
(vom 27.4.2019)
10.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
(vom 27.12.2017)
10.45 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
(vom 23.8.2014)
11.30 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
(vom 2.9.2018)
12.10 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Vom Acker zum Imperium
\u2003
12.55 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von Fürsten und Kaufleuten
13.40 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von der Macht des Marktes
14.25 Terra X
Zeit - Entdeckung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
15.10 Terra X
Zeit - Vermessung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
15.55 Die glorreichen 10
Die unwiderstehlichsten Städte der Geschichte
(vom 9.2.2020)
Deutschland 2019
(Die Sendungen "Bier - Eine Welt-Geschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 13/26
Samstag, 21.03.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
8.15 Terra X
Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks
Film von Gerhard Rekel
(vom 4.8.2021)
Deutschland 2021
9.00 Terra X
Ein Tag in Paris 1775
(vom 19.5.2019)
Deutschland 2019
9.45 Terra X
Ein Tag in Köln 1629
(vom 27.4.2019)
Deutschland 2019
10.30 Terra X
Ein Tag in New York 1882
Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
(vom 3.4.2022)
Deutschland 2022
\u2003
11.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
12.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
12.40 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
13.25 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Vom Acker zum Imperium
14.10 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von Fürsten und Kaufleuten
14.55 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von der Macht des Marktes
15.40 Terra X
Zeit - Entdeckung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
16.25 Terra X
Zeit - Vermessung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
(Die Sendungen "Bier - Eine Weltgeschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.05 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6232003
Woche 11/26
Donnerstag, 12.03.
Bitte Programmänderung beachten:
5.00 Terra Xpress
Ausgetrocknet - Wenn Seen verschwinden
(vom 2.6.2023)
Deutschland 2021
(Die Sendung "Lebenslust oder Stressfaktor - Städte am Limit" entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.25 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
7.45 Terra X
Ein Tag in New York 1882
Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
(vom 3.4.2022)
8.30 Terra X
Ein Tag in Paris 1775
(vom 19.5.2019)
9.15 Terra X
Ein Tag in Köln 1629
(vom 27.4.2019)
10.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
(vom 27.12.2017)
10.45 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
(vom 23.8.2014)
11.30 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
(vom 2.9.2018)
12.10 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Vom Acker zum Imperium
\u2003
12.55 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von Fürsten und Kaufleuten
13.40 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von der Macht des Marktes
14.25 Terra X
Zeit - Entdeckung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
15.10 Terra X
Zeit - Vermessung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
15.55 Die glorreichen 10
Die unwiderstehlichsten Städte der Geschichte
(vom 9.2.2020)
Deutschland 2019
(Die Sendungen "Bier - Eine Welt-Geschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.)
Woche 13/26
Samstag, 21.03.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:
8.15 Terra X
Kaffee - Geheimnisse eines Wundertranks
Film von Gerhard Rekel
(vom 4.8.2021)
Deutschland 2021
9.00 Terra X
Ein Tag in Paris 1775
(vom 19.5.2019)
Deutschland 2019
9.45 Terra X
Ein Tag in Köln 1629
(vom 27.4.2019)
Deutschland 2019
10.30 Terra X
Ein Tag in New York 1882
Film von Elin Carlsson, Arne Peisker und Sigrun Laste
(vom 3.4.2022)
Deutschland 2022
\u2003
11.15 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr.
12.00 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 0
12.40 Terra X
Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800
13.25 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Vom Acker zum Imperium
14.10 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von Fürsten und Kaufleuten
14.55 Terra X
Wem gehört die Welt? - Eine Geschichte des Reichtums
Von der Macht des Marktes
15.40 Terra X
Zeit - Entdeckung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
16.25 Terra X
Zeit - Vermessung der Zeit
Mit Professor Harald Lesch
(Die Sendungen "Bier - Eine Weltgeschichte", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 500", "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000" sowie "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1500" entfallen. Weiterer Ablauf ab 17.05 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6232003
© 2026 news aktuell