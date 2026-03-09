Die Lage am globalen Energiemarkt hat sich am Montag drastisch verschärft. Nachdem die Straße von Hormus infolge des Iran-Konflikts faktisch für den Tankerverkehr gesperrt wurde, greift der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Aramco zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Da die herkömmlichen Lieferwege durch die Meerenge blockiert sind, bietet das Königreich nun Rohöl über seltene Spotmarkt-Tender zur sofortigen Lieferung an. Normalerweise wickelt Saudi-Arabien den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
