Der Ölmarkt ist weiter außer Rand und Band. Die Preise für Brent und WTI gehen seit Beginn des Iran-Krieges durch die Decke und überwanden zum Auftakt in die neue Woche erstmals seit 2022 wieder die Marke von 100 US$ pro Barrel. Doch könnten die Preise schlussendlich vielleicht noch viel höher steigen? Höchstes Preisniveau seit 2022 Die Krise im Nahen Osten und die explodierenden Ölpreise halten die Märkte weiterhin in Atem. Zum Start in die neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de